Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez

Kuzey ve Doğu Suriye’de devam eden saldırılar esnasında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkeğin, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etmesine karşı başlatılan “saç örme” (kezî) protestosuna katılan hemşire İ.A., dün (25 Ocak) gözaltına alındı.
İstanbul’da gözaltına alınan İ.A., gece geç saatlerde Kocaeli’ye götürüldü.
İ.A.’ya, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesi sırasında “terör örgütü propagandası yapma” iddiası yöneltildi. İfade işlemlerinin ardından sağlık emekçisi, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İ.A., Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Sağlık emekçisinin avukatı Gencer Demirkaya, gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
“Polisler İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış”
Demirkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Gözaltı sürecinde polis ekipleri İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış ve ardından Kocaeli’ye götürülmüş. Dün gece ve bugün ifade işlemleri için kendisiyle görüştüm. Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını söyledi; ancak morali biraz bozuktu, biz de avukatları olarak moral verdik.
“Gözaltının, saç örülen bir videonun paylaşılması gerekçesiyle yapıldığı anlaşılıyor. Bir avukat olarak şunu söyleyebilirim ki bu, açıkça ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir eylem. Bunun Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında propaganda sayılması hukuken son derece abes. Böyle bir değerlendirme kanunla delillendirilemez; bu, keyfi bir uygulama.
“Ne yazık ki ülkede hukuk dışı ve keyfi uygulamalara sıkça tanık oluyoruz. Geldiğimiz aşamada, hiçbir somut gerekçe olmadan da insanlar tutuklanabiliyor. Zaten baştan geceyi gözaltında geçirmesi yerine doğrudan ifadesi alınıp bırakılabilirdi.”
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada İ.A. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurarak, söz konusu paylaşımın Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğunu iddia etti.
SES’ten açıklama
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kadın Meclisi de, meslektaşlarının gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Rojova’da HTŞ, IŞİD vb. çetelerin Kürt, Ezidî, Alevi, Dürzi kadınlar üzerinden yürüttüğü savaşta, bir kadını vahşice öldürüp, örgülü saçını keserek paylaşması sonrası tüm dünyaya yayılan saç örme eylemi bir suç değil, kadınların savaşa, militarizme, sömürüye karşı dayanışma eylemidir.
Suriye’de yaşanan kadın katliamlarını protesto etmek için 'saç örme' paylaşımı yapan kadın sağlık emekçilerinin ‘Cadı avı’ misali hedef gösterilmesi ve bunun üzerinden soruşturma açılması kabul edilemez! Bunun üzerinden Kocaeli’de ve birçok yerde paylaşım yapan sağlık emekçisini hedef göstermek hesaplar üzerinden haksız yere soruşturma açmak erkek devletin tahakkümünden başka bir şey değildir. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü açtığı idari soruşturmayı derhal geri çekmelidir! Sağlık emekçisi kadın arkadaşımızın sergilediği tutum suç değil vicdani ve meşru bir pasif eylemdir. Arkadaşımızın yanındayız. Kadın Yaşam Özgürlük, Jin jiyan azadi. زن, زندگی, آزادی” (TY)