Avukat Betül Kozağaçlı tahliye edildi

Avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı’nın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma sonrasında kararını açıklayan mahkeme Kozağaçlı’nın yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kozağaçlı’nın tutuklulukta geçirdiği süre, duruşmalarda dinlenen tanığın ifadeleri ve dosyadaki delil durumunu dikkate alarak Kozağaçlı’nın tutukluluğunun ölçülü olmayacağına karar verdi.

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde bulunan polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası yapılan operasyonlarda Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Kozağaçlı, Halkın Hukuk Bürosu'nda 6 Şubat 2024’te gözaltına alınmış, 9 Şubat 2024’te de tutuklanmıştı. Halkın Hukuk Bürosuna polis baskını İddianamede yer alan itirafçı tanık ifadelerine göre Kozağaçlı, Halkın Hukuk Bürosu avukatı olmak ve ev hapsinde olan müvekkilinin evine gitmekle suçlanıyordu. Kozağaçlı’nın cep telefonunda yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanamadığına dair rapor da dava dosyasına girmişti.

Kozağaçlı'nın jandarma eşliğinde hazır bulunduğu duruşmayı İstanbul Barosu, Fransa ile İsviçre baroları, MLSA ve hukuk kurumu temsilcileri de takip etti.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, itirafçı tanıklardan Neslihan Albayrak, duruşmada ifade verdi.

İtirafçı tanığın beyanı suçlamaya ters düştü

İtirafçı tanık Neslihan Albayrak, Kozağaçlı’yı ev hapsinde olan müvekkili Ayten Öztürk’ün evinde 2021 ya da 2022 yılında gördüğünü söyledi. Albayrak, Kozağaçlı’nın herhangi bir örgütsel faaliyetine şahit olmadığını belirtti.

Kozağaçlı'nın avukatı Murat Yılmaz, davanın 6 Aralık 2024'teki ikinci duruşmasında Neslihan Albayrak'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğine dair bir dilekçe verdiğini, ancak diğer itirafçı tanık ile birlikte verdiği ifadede Kozağaçlı ile ilgili kanıt niteliğinde bir şey olmadığını söylemişti.

Kozağaçlı: "Gerekçe değil bahaneden ibaret"

1 yıl 6 gündür delilsiz ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirten Kozağaçlı “Tutuklanma gerekçesi olarak gösterilen hususlar, gerekçe değil bahaneden ibaret” dedi.

İtirafçı tanık Neslihan Albayrak’ın hiçbir zaman avukatlığını yapmadığını söyleyen Kozağaçlı, “İki itirafçı tanığın önüne dilekçe vermişler. Bunun kurgu olabileceğinden hiçbir yargı öznesi şüphelenmedi. Halkın Hukuk Bürosu’nu suçlamak alışkanlık haline dönüştü” dedi.

Kozağaçlı, bir önceki duruşmada tutukluluk halinin devamına yönelik verilen kararda, tanıkların dinlenmemesinin gerekçe gösterildiğini hatırlattı:

Bu tanıklar ne zaman lazım olsa bulunup ifadesi alınıyor ve itirafçı yapılıyor. Ama duruşmaya sıra gelince bulunamadıkları söyleniyor ve tutukluluk hali uzuyor. Keşke benim imkanım olsa da ben arayıp bulabilsem.

Kozağaçlı: "Öztürk benim avukatlık pratiğim"

Kozağaçlı, itirafçı tanığın ifadesine konu olan müvekkili Ayten Öztürk’ün 6 ay boyunca Ankara’da bir merkezde işkence gördüğünü ve vücudunda 898 iz bulunduğunu belirtti. Öztürk'ün halen tutuklu olduğunu kaydeden Kozağaçlı, savunmasında şunları söyledi:

Ayten Öztürk benim tam da avukatlık pratiğimin karşılığıdır. Davalarını açtım, duruşmalarında bulundum. Evi denilen yerin önünde güvenlik güçleri, akrepler yer alıyordu. Şu anda Kandıra Cezaevi’nde ve ben yine onun başvurularını yapmaya devam ediyorum. Avukatlar savunmalarıyla, hakimler de kararlarıyla tarihe geçerler. Dosyamızı incelediyseniz tutukluluğumun devamına karar vermezsiniz.

(EC)