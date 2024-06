Avukat Belen: Bakanlık, üniversitenin düzenlediği etkinliğe ‘PKK etkinliği’ dedi

Mısır Çarşısı davasında hakkındaki dördüncü kez beraat kararı Haziran 2022’de bozulan sosyolog yazar Pınar Selek’in yargılandığı dava bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı Fransa’dan akemisyenler, aktivistler, sendika temsilcileri ve hak savunucularının da aralarında olduğu uluslararası heyet de takip ediyor. Heyette Paris Belediye Başkan yardımcısı Jean-Luc Romero da yer aldı.

Ayrıca, CHP Milletvekili Türkan Elçi, DEM Parti eski milletvekili Oya Ersoy da takip etti.

Davada, Selek'i kardeşi Seyda Selek ve babası Alp Selek'in de aralarında olduğu çok sayıda avukat temsil etti.

Pınar Selek’in avukatı Bahri Bayram Belen konuştu. Belen, İçişleri Bakanlığı’nın dosyaya, bir belge eklendiğini bu belge ile yargının etkilenmek istendiğini söyledi.

Üniversitenin düzenlediği etkinliğin PKK etkinliği gibi gösterildiğini söyleyen Belen şunları söyledi: “Yargıyı etkilemek isteyen bir takım güçler olduğunu düşünüyoruz. Pınar Selek, Fransa’da sosyolog, doçent ve öğretim üyesi olarak çalışan Göç Gözlem Evi’nin koordinatörlerinden biridir. Söz konusu toplantıya da bu sıfatla katılmış."

"Bu toplantılardan biri olan 11 Nisan 2024’teki toplantıyı mesela düzenleyenler belli. Birilerinin mahkemenize bu belgeleri sunarak, dosyaya müdahale ediyor. Pınar Selek halen daha PKK / KCK toplantılarına katılıyor gibi göstermek ayıp. Ayrıca Fransa’daki akademiye karşı da çok ayıp. Sunulan bu belgenin amacının mahkemeyi etkilemek olduğunu düşünüyoruz. Bu belge masum bir belge değil. Mahkemenize, diyor ki 'terör örgütü ile bağlantısı var' diye düşünmeniz için hazırlanmış bu belge. Yargı dışı güçlerin gerçek dışı beyanları, belgeleri ulaştırmasının mahkemenize sunmaları dikkatinize sunarım."

Belen, savunmasının sonunda, Selek’le ilgili ayrıntılı açıklamaları ve dilekçesini de mahkemeye sundu. Belen, “Bu söylediklerimize dair takdir sizindir” dedi.

Mahkeme Başkanı da "Dikkate alacağız" dedi.

Belen'den sonra, Avukat Alp Selek konuştu.

Selek, “Fransa’dan gelen avukatlar Pınar adına konuşacak” dedi. Mahkeme Başkanı da “Biz onları dinledik. Tekrar dinlemeye gerek yok. Oturumu kapatacağım” dedi.

Savcı, Pınar Selek hakkında tutukluluk halinin devamına, kırmızı bültenin uygulanmasını ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

*Mahkeme, Pınar Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararının devamına karar verdi.

*Adalet Bakanlığı’na da yazı yazılmasını isteyen Mahkeme, istinabe evrakları hakkında bilgi istenmesine karar verdi.

*Ayrıca, diğer sanık Öztürk hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme,

*Mahkeme, Avukat Belen'in dosyaya sonradan eklenen belge hakkında da suç duyurusu yapılması yönündeki talebini de reddetti.

Belen, bianet’e şu bilgileri verdi:

“Selek’le ilgili İçişleri Bakanlığı’nın Terörle Mücadele Şubesi’nin bir yazısına istinaden gönderilen yazıdaki amaç Selek’le ilgili PKK örgütünün illegal bir etkinliğine katıldığına dair bilgi veriyor. Bu değerlendirmemizde baştan beri 25 yıldır bunu söylüyoruz. Yargıyı etkilemek için, yürütmenin veya istihbaratın önemli bir kanıtı. Onların yargıyı etkilemek için yaptığı bir çalışma. Ayrıca Suçlu ve Hükümlülerin iadesi ile ilgili de önemli. Bu belge ile ilgili hem mahkemenin hem de Interpol’un gözünde bir kanaat oluşturmaya çalışıyor.”

Bir sonraki duruşma 7 Şubat 2025’te görülecek.

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'daki duruşmadan önce mahkemeye gönderdiği yazıya Pınar Selek Fransa'da düzenlenen bir PKK etkinliğine katıldığı iddia edildi ve yazıda, "Pınar Selek isimli şahsın 2024 yılı Nisan ayında Fransa- Nice kentinde PKK/KCK Terör örgütleri mensuplarınca düzenlenen etkinliğe katıldığı bildirilmiştir” denildi.