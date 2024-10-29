ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 09:44
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2024 10:00
1 dk Okuma

Avukat Bedirhan Sarsılmaz ve 19 kişi tutuklandı

Duruşmada gözaltına alınan ÖHD üyesi avukat Bedirhan Sarsılmaz ve 19 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avukat Bedirhan Sarsılmaz ve 19 kişi tutuklandı
*Fotoğraf: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı  soruşturma kapsamında 25 Ekim’de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 38 kişiden 19'u 'örgüt üyesi olma' suçlamasıyla tutuklandı.

19 kişi ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

25 Ekim günü aynı soruşturma kapsamında duruşmadan çıkartılarak gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi üyesi Avukat Bedirhan Sarsılmaz da mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Yerlikaya duyurdu: 31 ilde operasyon, 176 gözaltı
Yerlikaya duyurdu: 31 ilde operasyon, 176 gözaltı
25 Ekim 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbu Adliyesi İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git