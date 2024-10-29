Avukat Bedirhan Sarsılmaz ve 19 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 Ekim’de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 38 kişiden 19'u 'örgüt üyesi olma' suçlamasıyla tutuklandı.
19 kişi ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.
25 Ekim günü aynı soruşturma kapsamında duruşmadan çıkartılarak gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi üyesi Avukat Bedirhan Sarsılmaz da mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklandı.
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25 Ekim 2024
(RT)