Avukat Aydın: Gültan Kışanak'ın 7 yıllık azami tutukluluk süresi doldu

Yerine kayyım atanarak 31 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın azami tutukluluk süresi 25 Ekim'de doldu.

MA'dan Müjdat Can'ın haberine göre Kışanak’ın uzun tutukluluk kapsamında tahliye edilmesi için yargılamasının yapıldığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne avukatları tarafından başvuru yapıldı ancak henüz bir yanıt verilmedi.

Av. Aydın: 7 yıllık tutukluluk başlı başına bir kriz

Tutuklu yargılamalarda 7 yıllık sürenin istisnai durumlarda ve maksimum olarak uygulandığına dikkat çeken Kışanak'ın avukatı Cihan Aydın, Türkiye’de istisnaların kaide olduğunu ve söz konusu Kürtler, muhalifler olunca yerleşik hukuk kurallarının çok rahat çiğnendiğinin altını çizdi.

Bir kişinin 7 yıl boyunca tutuklu yargılanmasının başlı başına bir kriz olduğunun da altını çizen Aydın, “Son dönemlerde yargının araçsallaştığı, iktidarın emrine amade bir tavır sergilemesini gördüğümüz için çok şaşırmadığımızı ifade edebilirim” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) azami tutukluluk süresi 5 yıl, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılaması yapılan davalarda ise 7 yıl olarak kanun maddesinde yer alıyor.

"AYM'yi bilgilendireceğiz"

Kışanak’ın uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesi için Kobanî davasının görüldüğü Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunduklarını belirten Aydın, henüz bir karar verilmediğini, ret kararı verilmesi halinde üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Üst mahkemeden de olumsuz yanıt gelmesi halinde itiraz merciinin olmadığına dikkati çeken Aydın, “AYM başvurumuz mevcut olduğu için AYM’yi bu konuda bilgilendireceğiz. Sayın Kışanak’ın 7 yıl süren tutukluluğuna bir kez daha dikkat çekeceğiz. AYM’nin daha hızlı karar vermesi için talepte ve çağrıda bulunacağız. Hukuk nezdinde yapılacak başka bir yol yok” şeklinde konuştu.

“Neresinden bakarsanız bakın, buna hukuk nezdinde dava demek mümkün değil. Bu bir Kürt siyasetini entegre etme, saf dışı bırakma operasyondur. Dolayısıyla Sayın Kışanak’ın, Demirtaş’ın ve diğer bu dava kapsamında yargılanan siyasetçilerin pozisyonu çok net bir şekilde rehine pozisyonudur. Bu siyasi bir operasyondur. Bu hukuki bir mesele değil siyasi bir mesele ve mahkemede değil başka yerlerde çözüleceğinin de farkındayız.”

Kışanak: Tutuklama iktidarın isteği

Tutuklamanın iktidarın isteği doğrultusunda yapıldığını ve devam ettirildiğine işaret eden Kışanak’ın eşi Zülküf Kışanak da, "Artık azami tutukluluk süreci de tamamlandığına göre uydurulacak bir bahanenin kalmadığını, bir an önce serbest bırakılmasını umut ediyoruz. Her şey bir yana, var olan kanunlara uyulmasını bekliyoruz” dedi.

Gültan Kışanak davası Mart 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, 25 Ekim 2016’da gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede 31 Ekim’de tutuklandı. Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne götürülen Kışanak hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 14 yıl hapis cezası verildi. Kışanak’ın avukatlarının yaptığı itirazın ardından Antep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerel mahkemenin verdiği ceza bozuldu, yeniden yargılama başladı. Bu sırada 2020 yılında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de olduğu Kürt siyasetine yönelik başlatılan Kobanî soruşturmasında da hakkında gözaltı kararı verilen Kışanak, verdiği ifade ardından ikinci kez hakkında tutuklama kararı verildi. Kobanî davasının görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kışanak’ın dosyaları birleştirildi. Kışanak’ın uzun tutukluluk kapsamında tahliye edilmesi için yargılamasının yapıldığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne avukatları tarafından başvuru yapıldı ancak henüz bir yanıt verilmedi. Yasa gereği 25 Ekim 2023’te uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edilmesi gereken Kışanak, halen hapishanede tutuluyor.

(NT)