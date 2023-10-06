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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 16:58
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 18:16
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Avukat Ahmet Mullamuhammed, Diyarbakır'da gözaltına alındı

Avukat Ahmet Mullamuhammed, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Mullamuhammed'in gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/avukat-ahmet-mullamuhammed-diyarbakir-da-gozaltina-alindi.jpg

Avukat Ahmet Mullamuhammed, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polisler tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Dosyasında gizlilik kararı getirilen Av. Mullamuhammed'in gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

Diyarbakır Barosu, X'te yaptığı açıklamada üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

Hukuka aykırı bir uygulama

Baronun açıklamasında, "Her gün adliyede duruşma ve iş takibi yapan meslektaşımızın haber verilmesi veya çağrılması halinde ifade verebilecek durumda olmasına rağmen hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde sabah erken saatlerde ev baskını ile gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Hukuka aykırı, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edici uygulamaya son verilerek meslektaşımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz” denildi.

(NT)

gözaltı operasyonu
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Bugün 12:20
/haber/halise-aksoy-tahliye-edilmedi-285920
11 kentte 75 gözaltı
Bugün 09:35
/haber/11-kentte-75-gozalti-285906
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