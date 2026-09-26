Avukat Ahmet Çevik son yolculuğuna uğurlandı

*Çevik, çalışma izni olmadığı için sınır dışı edilme tehlikesiyle karşılaşan Kongolu öğrenci Marleen Missoni'nin davasını Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve yabancı öğrencilerin geçici işlerde çalışabileceğine dair emsal bir karar alınmasını sağlamıştı. Bu karar binlerce yabancı öğrencinin önünü açtı.

*Bozaner, Çevik'in tüm meslek yaşamında mazlumların, mağdurların ve dezavantajlı grupların yanında yer aldığını belirtti.

*43 yaşındaki avukat Ahmet Çevik hayatını kaybetti ve bugün Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Antalya Barosu önünde düzenlenen törene ailesi, meslektaşları ve Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner katıldı.

Dün hayatını kaybeden 43 yaşındaki avukat Ahmet Çevik, bugün Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Ahmet Çevik hayatını kaybetti

Çevik için Antalya Barosu önünde bir anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, meslektaşları, Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

antalyagercek.com'un haberine göre, törende konuşan Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, şöyle dedi:

“Değerli meslektaşımızı, Avukat Ahmet Çevik’i genç yaşta ve ansızın kaybettik. Onun renkli kişiliğinin aksine, bu apansız ve erken gidişi hepimizi siyahlara bürüdü. Tüm meslek yaşamında mazlumun, mağdurun, dezavantajlı ve kırılgan grupların yanında yer aldı. Zor zamanların insanıydı, mücadeleciydi."

Sınır dışı edilmek istenen öğrencilerle ilgili emsal karar

Töründe gözyaşlarına hakim olamayan Kongolu Marleen Missoni, Ahmet Çevik ile yolunun yaklaşık 6 yıl önce kesiştiğini anlattı. Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gördüğü sırada geçimini sağlamak için bir kuaförde yarı zamanlı çalışan Missoni, çalışma izni bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Meseleyi üstlenen avukat Ahmet Çevik, kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Çevik’in yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucunda AYM, "Öğrenim görmek amacıyla Türkiye'de bulunan yabancı öğrenciler geçici işlerde çalışabilir" yönünde emsal bir karara imza attı. Bu karar, Türkiye’de okurken geçimini sağlamak zorunda olan binlerce yabancı öğrencinin önünü açtı.

“Onun sayesinde Türkiye’de kaldım"

Marleen Missoni, haberi aldığında büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Oturma iznim vardı ama çalışma iznim yoktu. Geçimimi sağlamak için çalışırken polisler beni yakaladı ve yurt dışına çıkmam için 30 gün süre verildi. Kolay bir süreç değildi ama Ahmet Bey sayesinde davayı kazandık. Sadece ben değil, onun sayesinde artık Türkiye’deki tüm yabancı öğrenciler çalışabiliyor. Hayatını kaybettiğini öğrendiğimde inanamadım. İçim parçalandı, çok iyi bir insandı."

Ahmet Çevik, Antalya’da yürütülen çeşitli toplumsal davalarda ve hak temelli çalışmalarda yer almıştı. Çevik kentte düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sırasında polis müdahalesine maruz kalmış ve gözaltına alınmıştı. Çevik’in vefatının ardından insan hakları alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlar da taziye mesajları yayımladı.

(EMK)