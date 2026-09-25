İnsan ve LGBTİ+ hakları mücadelesiyle tanınan avukat Ahmet Çevik hayatını kaybetti. Antalya Barosu avukatlarından olan Çevik’in ölümünü yerel haber siteleri kalp krizi olarak geçti.

Üyesi olduğu Çağdaş Hukukçular Derneği de (ÇHD) Çevik'in ölümünü “Mücadele arkadaşımız Ahmet Çevik’i genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acılı ailesine başsağlığı diliyoruz.” mesajıyla duyurdu.

Çevik bugün saat 14.30’da Antalya Barosu önünde yapılacak törenin ardından ikindi namazına müteakip Boğaçayı Çakırlar Mezarlığına defnedilecek.

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Taziye mesajları

Çevik, ÇHD ile birlikte İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şube üyesiydi. Ayrıca BİZ LGBTIQ+ İnisiyatifi kurucularındandı.

İHD Antalya Şubesi’nin paylaşımında “Adalet ve özgürlük için verdiğimiz mücadelede yollarımızın kesiştiği, omuz omuza yürüdüğümüz Ahmet’İ dostluğu ve emeğiyle hatırlayacağız. Yokluğunu derinden hissedeceğiz” dedi.

Kurucularından olduğu BİZ LGBTIQ+ İnisiyatifi ise, Çevik’in ardından “Canımız, yol arkadaşımız, dostumuz Ahmet Çevik’i çok ani bir şekilde kaybettik. Acımız tarifsiz. Yattığın yer incitmesin Ahmet.” mesajını yayımladı.

Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de bir taziye mesajı yayımlayarak "Değerli meslektaşımız Avukat Ahmet Çevik'i genç yaşta ansızın kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Çevik, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Antalya Bilim Üniversitesi’nde de Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştı.

(YF/HA)