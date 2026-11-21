Adana Kadın Platformu’nun, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü ve 25 Kasım yürüyüşüne çağrı yapmak amacıyla Gazipaşa Çocuk Parkı’nda düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Adana Valiliği’nin üç günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen müdahalede 9 kişi gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından açıklama yapan Adana Kadın Platformu, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ederek, "Şiddete ve nefrete karşı sesimizi yükseltmemiz, yaşamlarımızı ve haklarımızı savunmamız engellenemez!" dedi.

“Kabul edilemez bir hak ihlali"

Adana’dan Avukat Kübra Özbiçer, müdahale sırasında ve emniyet sürecinde yaşananlara ilişkin bianet'e konuştu. Basın açıklaması dahi okunmadan gerçekleştirilen müdahalede fiziksel şiddet uygulandığını belirten Özbiçer, bir kişinin elinin çatladığını, trans bir yurttaşın ise emniyette ayrımcı muameleye maruz bırakıldığını vurguladı.

Özbiçer, yaşananların Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerine aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"25 Kasım’a giderken, kadına yönelik şiddete, nefrete ve ayrımcılığa karşı dayanışma çağrısı yapmak üzere bir parkta bir araya gelen yalnızca 10-11 kişinin, henüz basın açıklamasını okumalarına dahi fırsat verilmeden darp edilerek gözaltına alınması; bir arkadaşımızın elinin çatlayacak ölçüde şiddete maruz bırakılması, trans bir arkadaşımızın ise emniyette özellikle bekletilerek ‘Senin ifadeni en son alacağız’ sözleriyle korkutulmaya çalışılması, kabul edilemez bir hak ihlalidir."

"AİHS ve Anayasa güvenceleri ihlal ediliyor"

Barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarının engellendiğine dikkat çeken Avukat Özbiçer, devletin temel sorumluluğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barışçıl bir açıklama yapmak üzere bir araya gelen yurttaşlara yönelik bu müdahale; Anayasa’nın ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile kişi dokunulmazlığına ilişkin güvencelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3, 10 ve 11. maddelerinin açıkça gündeme getirdiği ağır bir hukuk ve insan hakları sorunudur.

Devletin görevi şiddete, nefrete ve ayrımcılığa karşı söz söyleyenleri susturmak, bedenleri cezalandırmak, özellikle transları hedef alan korku ve sindirme politikaları üretmek değildir. Feminist mücadele bize şunu söylüyor: Kadınların, LGBTİ+’ların ve bütün yurttaşların kamusal alanda korkmadan var olabilmesi bir lütuf değil, haktır.

Biz şiddete karşı sözümüzü söylemekten, dayanışmaktan ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü susmak zorunda bırakılmak da bir şiddet biçimidir."

(EMK)