ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Mart 2025 02:19
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2025 10:35
5 dk Okuma

TRUMP-ZELENSKİY ÇATIŞMASI

Avrupalı liderler Trump'a karşı Zelenskiy'nin yanında saf tuttu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı J. D.Vance'in canlı yayında kameralar önündeki sert tartışmasından saatler sonra Avrupalı liderler Rusya'yla savaş halindeki doğu Avrupa ülkesine tam desteklerini açıkladılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avrupalı liderler Trump'a karşı Zelenskiy'nin yanında saf tuttu
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında AB liderleriyle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ile yardımcısı J. D. Vance'in karşı karşıya geldikleri Beyaz Saray'daki kısa ama çok sert diyalogun hemen ardından Avrupa liderleri Rusya'yla süregiden savaştan büyük zarar gören ülkeye tam destek verdiklerini dillendirmekte gecikmediler. 

Geçtiğimiz hafta iki lider arasındaki atışmaların ardından uluslararası toplumun sonuç alıcı bir toplantıya dönüşebileceğinden umutlandıkları Cuma günkü buluşma hızla yakıcı bir tartışmaya dönüştü ve Beyaz Saray'daki başkanlık çalışma odası "Oval Ofis"te TV kameraları önünde seslerin yükseldiği bir atışma halini aldı. 

Trump: "Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsun" 

Donald Trump ve J. D. Vance'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile girdikleri hararetli tartışma sırasında Vance, Zelenskiy'i ABD'ye karşı "saygısızlık"la suçlarken Trump sesini yükselterek "Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsun" dedi ve çatışma tırmandı.

ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna'ya ABD savaş yardımı karşılığında Ukrayna'nın değerli minerallerinin ABD tarafından işletmeye açılmasına yönelik bir anlaşmayı bağlamak amacıyla başlayan görüşme hızla raydan çıktı. Hem Trump hem Vance, Zelenskiy'i ABD desteğine yeterince minnettarlık göstermediği için azarladılar. Zelenskiy yanıt vermeye çalışırken Vance onu ABD'ye karşı "saygısız" olmakla suçlayarak sık sık sözünü kesti.

Tartışma çatışmaya dönüşerek son bulduğunda Trump, sosyal medyasından toplantının "çok anlamlı" olduğunu ancak Zelenskiy'nin "Amerika'nın dahil olduğu bir Barışa hazır olmadığını" öne sürdü. Ayrıca Zelenskiy'i, "çok değerli Oval Ofis"te ABD'ye saygısızlık yapmakla suçladı.

ABD liderlerinin Zelenskiy'e yönelik hararetli ve git gide kabaran öfkeli sözlerinin dünya TV'lerinde canlı yayınlanmasının üstünden çok zaman geçmeden Avrupa'nın en üst düzey politikacıları, Zelenskiy ve Ukrayna'ya koşulsuz destek açıklamak üzere X'teki hesaplarının başına geçtiler. 

Avrupa Birliği'nden ikili destek

AB'nin dış politika komiseri Kaja Kallas, "Ukrayna Avrupa'dır! Ukrayna'nın yanındayız" diye yazdı.

"Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor," dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Sizin asaletiniz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor... Asla yalnız değilsiniz sevgili Başkan Zelenskiy," diye yazdı .

Avrupa Birliği'nden başka üst düzey yetkililer de von der Leyen'in yazısını tekrarlayarak Brüksel'in Zelenskiy'e desteğini genişlettiler. 

Almanya'dan müstakbel ve eski başbakanlar

Almanya'nın yeni şansölyesi olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz, "Bu korkunç savaşta saldırganla kurbanı asla karıştırmamalıyız." diye yazdı.

Bu arada, seçimde yenilerek görevden ayrılan eski başbakan Olaf Scholz, kimsenin Ukrayna'dan daha çok barış istemediğini vurgulayarak, Kiev'in Berlin ve Avrupa'ya tamamen güvenebileceğini ekledi

Fransa, İngiltere, Polonya, İspanya, İrlanda, İzlanda, Almanya, Litvanya, Moldova ve İsveç'in de aralarında bulunduğu birçok Avrupa lideri de desteklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron lafını esirgemedi: "Bir tek saldırgan var: O da Rusya" dedi. "Bir tek kurban var: O da Ukrayna."

"Üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmek ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam ediyoruz." diye ekledi 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cuma akşamı Downing Street No. 10'daki Başbakanlık konutundan yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini sürdürdüğünü" söylerken, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, X'te üç dilde -İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca- "Ukrayna, Avrupa seninle birlikte" diye  yazdı .

 Orban: Trump'la saf tuttu

Ancak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, diğer Avrupalı liderlerin tersine Trump'ın yanında saf tuttu. 

Trump, Zelenskiy'e kapıyı gösterdi

Trump, Zelenskiy ile görüşmesinden kısa süre sonra X'teki  kendi sosyal medya hesabından nadir mineraller anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

ABD başkanı, "Amerika dahil olursa Başkan Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim çünkü bizim müdahilliğimizin müzakerelerde kendisine büyük bir avantaj sağladığını düşünüyor." dedi.

Trump kendi adına "Avantaj istemiyorum, barış istiyorum." dedi. Zelenskiy'i "Amerika Birleşik Devletleri'ne, değerli Oval Ofis'inde saygısızlık et[mekle suçladı]. "Barışa hazır olduğunda geri dönebilir." dedi.

Zelenskiy: Kinayeli bir teşekkür mesajı

Zelenskiy ise toplantı sonrası X'teki mesajında kendisini ABD'ye minnettarlığını dile getirmediği için azarlayan JD Vance ve Trump'a ve ABD'ye yeşekkür etti: 

"Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler başkan, Kongre ve Amerikan halkı," dedi. 

"Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz."

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C. - Kiev
Volodimir Zelenski donald trump ukrayna-rusya savaşı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git