Avrupalı liderler Trump'a karşı Zelenskiy'nin yanında saf tuttu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ile yardımcısı J. D. Vance'in karşı karşıya geldikleri Beyaz Saray'daki kısa ama çok sert diyalogun hemen ardından Avrupa liderleri Rusya'yla süregiden savaştan büyük zarar gören ülkeye tam destek verdiklerini dillendirmekte gecikmediler.

Geçtiğimiz hafta iki lider arasındaki atışmaların ardından uluslararası toplumun sonuç alıcı bir toplantıya dönüşebileceğinden umutlandıkları Cuma günkü buluşma hızla yakıcı bir tartışmaya dönüştü ve Beyaz Saray'daki başkanlık çalışma odası "Oval Ofis"te TV kameraları önünde seslerin yükseldiği bir atışma halini aldı.

Trump: "Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsun"

Donald Trump ve J. D. Vance'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile girdikleri hararetli tartışma sırasında Vance, Zelenskiy'i ABD'ye karşı "saygısızlık"la suçlarken Trump sesini yükselterek "Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsun" dedi ve çatışma tırmandı.

ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna'ya ABD savaş yardımı karşılığında Ukrayna'nın değerli minerallerinin ABD tarafından işletmeye açılmasına yönelik bir anlaşmayı bağlamak amacıyla başlayan görüşme hızla raydan çıktı. Hem Trump hem Vance, Zelenskiy'i ABD desteğine yeterince minnettarlık göstermediği için azarladılar. Zelenskiy yanıt vermeye çalışırken Vance onu ABD'ye karşı "saygısız" olmakla suçlayarak sık sık sözünü kesti.



Tartışma çatışmaya dönüşerek son bulduğunda Trump, sosyal medyasından toplantının "çok anlamlı" olduğunu ancak Zelenskiy'nin "Amerika'nın dahil olduğu bir Barışa hazır olmadığını" öne sürdü. Ayrıca Zelenskiy'i, "çok değerli Oval Ofis"te ABD'ye saygısızlık yapmakla suçladı.

ABD liderlerinin Zelenskiy'e yönelik hararetli ve git gide kabaran öfkeli sözlerinin dünya TV'lerinde canlı yayınlanmasının üstünden çok zaman geçmeden Avrupa'nın en üst düzey politikacıları, Zelenskiy ve Ukrayna'ya koşulsuz destek açıklamak üzere X'teki hesaplarının başına geçtiler.

Avrupa Birliği'nden ikili destek

AB'nin dış politika komiseri Kaja Kallas, "Ukrayna Avrupa'dır! Ukrayna'nın yanındayız" diye yazdı.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the aggressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025

"Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor," dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Sizin asaletiniz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor... Asla yalnız değilsiniz sevgili Başkan Zelenskiy," diye yazdı .

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Avrupa Birliği'nden başka üst düzey yetkililer de von der Leyen'in yazısını tekrarlayarak Brüksel'in Zelenskiy'e desteğini genişlettiler.

Almanya'dan müstakbel ve eski başbakanlar

Almanya'nın yeni şansölyesi olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz, "Bu korkunç savaşta saldırganla kurbanı asla karıştırmamalıyız." diye yazdı.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025

Bu arada, seçimde yenilerek görevden ayrılan eski başbakan Olaf Scholz, kimsenin Ukrayna'dan daha çok barış istemediğini vurgulayarak, Kiev'in Berlin ve Avrupa'ya tamamen güvenebileceğini ekledi

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany – and on Europe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 28, 2025

Fransa, İngiltere, Polonya, İspanya, İrlanda, İzlanda, Almanya, Litvanya, Moldova ve İsveç'in de aralarında bulunduğu birçok Avrupa lideri de desteklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron lafını esirgemedi: "Bir tek saldırgan var: O da Rusya" dedi. "Bir tek kurban var: O da Ukrayna."

There is an aggressor: Russia.



There is a victim: Ukraine.



We were right to help Ukraine and sanction Russia three years ago—and to keep doing so.



By “we,” I mean the Americans, the Europeans, the Canadians, the Japanese, and many others.



Thank you to… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2025

"Üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmek ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam ediyoruz." diye ekledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cuma akşamı Downing Street No. 10'daki Başbakanlık konutundan yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini sürdürdüğünü" söylerken, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, X'te üç dilde -İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca- "Ukrayna, Avrupa seninle birlikte" diye yazdı .

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Orban: Trump'la saf tuttu

Ancak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, diğer Avrupalı liderlerin tersine Trump'ın yanında saf tuttu.

Strong men make peace, weak men make war.



Today President @realDonaldTrump stood bravely for peace. Even if it was difficult for many to digest. Thank you, Mr. President! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 28, 2025

Trump, Zelenskiy'e kapıyı gösterdi

Trump, Zelenskiy ile görüşmesinden kısa süre sonra X'teki kendi sosyal medya hesabından nadir mineraller anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

ABD başkanı, "Amerika dahil olursa Başkan Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim çünkü bizim müdahilliğimizin müzakerelerde kendisine büyük bir avantaj sağladığını düşünüyor." dedi.

Trump kendi adına "Avantaj istemiyorum, barış istiyorum." dedi. Zelenskiy'i "Amerika Birleşik Devletleri'ne, değerli Oval Ofis'inde saygısızlık et[mekle suçladı]. "Barışa hazır olduğunda geri dönebilir." dedi.

Zelenskiy: Kinayeli bir teşekkür mesajı

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Zelenskiy ise toplantı sonrası X'teki mesajında kendisini ABD'ye minnettarlığını dile getirmediği için azarlayan JD Vance ve Trump'a ve ABD'ye yeşekkür etti:

"Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler başkan, Kongre ve Amerikan halkı," dedi.

"Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz."

