Avrupalı gençler Urfa'daki gözaltı sürecini anlattı

Almanya’daki Ronahî Gençlik Merkezi, Urfa’da gözaltına alınan ve daha sonra sınır dışı edilen Avrupalı gençlerden oluşan heyet hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.



Gençlerin Almanya'ya döndüklerinde Almanya polisi tarafından da sorgulandıklarına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'deki üç günlük gözaltı sürelerinde hem fiziksel hem de psikolojik tacize maruz kaldığı belirtildi.

“Dövüldük, boğazımız sıkıldı”

"Türk güvenlik görevlilerinin uyguladığı şiddet nedeniyle delegelerde gözle görülür yaralanmalar meydana geldi," denilen açıklamada Avrupalı gençlerin Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Gençlik Kolları’nın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret ettikleri bilgisi verildi.



"Oradaki insanların maruz kaldığı keyfiliği ve savaşa karşı duran herkesin nasıl ezildiğini ilk elden tecrübe ettik," diyen Almanyalı gençler bir video ile süreci anlattı.

Videoda konuşan gençlerden biri “Dövüldük, boğazımız sıkıldı, tekmelendik, erkek arkadaşlar çırılçıplak soyularak dövüldü,” dedi.

Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı

“Hukukun üstünlüğü zayıf”

Gözaltında geçirdikleri üç gün boyunca ne avukatlarıyla ne de tercümanlarıyla iletişim kurabildiklerini, imzaladıkları belgeleri hiçbir hukuki yardım almadan imzalamak zorunda kaldıklarını anlatan gençlerden biri, yaşadıklarının Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ne kadar zayıf olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Genç kadın, konuşmasının devamında “Tüm bu süreçte yaşadığımız acıyı polisin keyfiliği yüzünden çektik. Bu keyfilik, bu vahşet orada yaşayan insanları, özellikle Kürt halkını her gün etkiliyor,” dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesine de tepki gösteren genç kadın, Almanyalı yetkililere “Dayanışma nerede?” diye sordu.

Rojava'ya yönelik saldırılar protesto edildi: Çok sayıda gözaltı

Avrupalı 15 genç, 12 Ekim'de Urfa'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'de başlattığı hava saldırılarına karşı yapılan basın açıklamasında gözaltına alınmışlardı.

(BA/TY)