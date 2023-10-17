ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 11:36
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 11:36
2 dk Okuma

Avrupalı gençler Urfa'daki gözaltı sürecini anlattı

Urfa’da Rojava için düzenlenen eyleme katıldıkları için gözaltına alınan 15 Avrupalı genç, gözaltı süreçlerini anlattıkları bir video yayınladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Almanya’daki Ronahî Gençlik Merkezi, Urfa’da gözaltına alınan ve daha sonra sınır dışı edilen Avrupalı gençlerden oluşan heyet hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Gençlerin Almanya'ya döndüklerinde Almanya polisi tarafından da sorgulandıklarına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'deki üç günlük gözaltı sürelerinde hem fiziksel hem de psikolojik tacize maruz kaldığı belirtildi.

“Dövüldük, boğazımız sıkıldı”

"Türk güvenlik görevlilerinin uyguladığı şiddet nedeniyle delegelerde gözle görülür yaralanmalar meydana geldi," denilen açıklamada Avrupalı gençlerin Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Gençlik Kolları’nın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret ettikleri bilgisi verildi. 

"Oradaki insanların maruz kaldığı keyfiliği ve savaşa karşı duran herkesin nasıl ezildiğini ilk elden tecrübe ettik," diyen Almanyalı gençler bir video ile süreci anlattı. 

Videoda konuşan gençlerden biri “Dövüldük, boğazımız sıkıldı, tekmelendik, erkek arkadaşlar çırılçıplak soyularak dövüldü,” dedi.

Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı
Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı
12 Ekim 2023

“Hukukun üstünlüğü zayıf”

Gözaltında geçirdikleri üç gün boyunca ne avukatlarıyla ne de tercümanlarıyla iletişim kurabildiklerini, imzaladıkları belgeleri hiçbir hukuki yardım almadan imzalamak zorunda kaldıklarını anlatan gençlerden biri, yaşadıklarının Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ne kadar zayıf olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Genç kadın, konuşmasının devamında “Tüm bu süreçte yaşadığımız acıyı polisin keyfiliği yüzünden çektik. Bu keyfilik, bu vahşet orada yaşayan insanları, özellikle Kürt halkını her gün etkiliyor,” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesine de tepki gösteren genç kadın, Almanyalı yetkililere “Dayanışma nerede?” diye sordu.

Rojava
Rojava'ya yönelik saldırılar protesto edildi: Çok sayıda gözaltı
12 Ekim 2023

Avrupalı 15 genç, 12 Ekim'de Urfa'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'de başlattığı hava saldırılarına karşı yapılan basın açıklamasında gözaltına alınmışlardı. 

(BA/TY)

rojava insan hakları yeşil sol parti
ilgili haberler
Devecioğlu: Gazze’dekiler insan, Rojava’dakiler değil mi?
15 Ekim 2023
/haber/devecioglu-gazzedekiler-insan-rojavadakiler-degil-mi-286332
ULUSLARARASI DİNİ ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ AÇIKLADI
"Rojava’da 2 milyondan fazla kişi elektriksiz ve susuz kaldı"
14 Ekim 2023
/haber/rojavada-2-milyondan-fazla-kisi-elektriksiz-ve-susuz-kaldi-286327
Rojava protestosunda gözaltına alınan Avrupalılar GGM’ye gönderildi
13 Ekim 2023
/haber/rojava-protestosunda-gozaltina-alinan-avrupalilar-ggmye-gonderildi-286249
Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı
12 Ekim 2023
/haber/urfadaki-rojava-protestosunda-15-avrupali-gozaltina-alindi-286228
Rojava'ya yönelik saldırılar protesto edildi: Çok sayıda gözaltı
12 Ekim 2023
/haber/rojava-ya-yonelik-saldirilar-protesto-edildi-cok-sayida-gozalti-286212
ilgili haberler
Devecioğlu: Gazze’dekiler insan, Rojava’dakiler değil mi?
15 Ekim 2023
/haber/devecioglu-gazzedekiler-insan-rojavadakiler-degil-mi-286332
ULUSLARARASI DİNİ ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ AÇIKLADI
"Rojava’da 2 milyondan fazla kişi elektriksiz ve susuz kaldı"
14 Ekim 2023
/haber/rojavada-2-milyondan-fazla-kisi-elektriksiz-ve-susuz-kaldi-286327
Rojava protestosunda gözaltına alınan Avrupalılar GGM’ye gönderildi
13 Ekim 2023
/haber/rojava-protestosunda-gozaltina-alinan-avrupalilar-ggmye-gonderildi-286249
Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı
12 Ekim 2023
/haber/urfadaki-rojava-protestosunda-15-avrupali-gozaltina-alindi-286228
Rojava'ya yönelik saldırılar protesto edildi: Çok sayıda gözaltı
12 Ekim 2023
/haber/rojava-ya-yonelik-saldirilar-protesto-edildi-cok-sayida-gozalti-286212
Sayfa Başına Git