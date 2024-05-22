Avrupalı gazetecilik öğrencilerinden bianet’e ziyaret

Almanya ve Danimarka’dan gazetecilik öğrencilerinden oluşan iki grup, bianet’in İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisini ziyaret etti. İlgili kuruluşların talepleriyle gerçekleşen buluşmalarda, Türkiye’de gazeteciliğin ve i̇fade özgürlüğünün durumu tartışıldı.

Dün yapılan etkinlikte, Köln Gazetecilik Okulu öğretim üyesi ve gazeteci Stefan Merx ile 18 öğrenci ile bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu, İngilizce editör Volga Kuşçuoğlu, Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı ve Fon Geliştirici Ege Öztokat bir araya geldi.

Geçen yıl da aynı okuldan farklı bir öğrenci grubu bianet’e ziyarette bulunmuştu.

Etkinlikte katılımcılara bianet ve İPS İletişim Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.

bianet ekibi ve Danimarkalı öğrenciler. (Fotoğraf: Korcan Uğur)

Bugünkü etkinlikte ise Danimarka merkezli JFM medya grubundan gazeteci Anton Theodor Kornum ile bu gruuba ait Funen Adası merkezli yerel gazeteler Fyens Stiftidende and Fyns Amts Avis’ten 10 stajyer yer aldı. Etkinliğe bianet adına Murat İnceoğlu ve Volga Kuşçuoğlu katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat sürenetkinliklerde sohbet, Türkiye’de gazeteciliğin ve i̇fade özgürlüğünün durumu ekseninde ilerledi. Türkiye ve Avrupa’daki gazetecilik pratikleri arasındaki farklar tartışıldı ve katılımcıların bianet İngilizce sayfasıyla ilgili görüş ve önerileri dinlendi. (VK)