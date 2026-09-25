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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 12:56 25 Eylül 2026 12:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 13:05 25 Eylül 2026 13:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Avrupa’dan Türkiye’deki LGBTİ+lara dayanışma: “Yalnız değilsiniz”

Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn’da yaşayan sanatçı, yazar, gazeteci ve aktivistler, Türkiye’de LGBTİ+lara ve sivil topluma yönelik operasyonlara karşı ortak açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa’dan Türkiye’deki LGBTİ+lara dayanışma: “Yalnız değilsiniz”
“Sevgi yalnızca eşitliği bilir”, “LGBTQ hakları insan haklarıdır” ve “Yasaklara hayır, duvarlara hayır”
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Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn’da yaşayan veya çalışan kültür emekçileri ve aktivistler, Türkiye’de LGBTİ+lara, LGBTİ+ örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve bağımsız basın çalışanlarına yönelik operasyonlara karşı ortak açıklama yayımladı.

“Kimin ailesi güvende? Türkiye’deki LGBTİ+lar ve sivil toplum yalnız değildir” başlıklı açıklamada, Türkiye’de 15’ten fazla ilde yüzlerce kişiyi kapsayan soruşturmalar yürütüldüğü; ev, işyeri, dernek büroları ve yayın kuruluşlarında aramalar yapıldığı belirtildi.

İmzacılar, operasyonların “Ailem Güvende” adıyla yürütülmesine de tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bizler, ya kendileri kuir olan ya da aile fertleri ve yakın çevrelerinde LGBTİ+lar bulunan sanatçılar olarak açıkça söylüyoruz: Ailelerimiz güvende değil” denildi.

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“LGBTİ+ varoluşu suç haline getiriliyor”

Açıklamada, LGBTİ+ varoluşunun ve dayanışmasının “kamu ahlakını tehlikeye atmak” gerekçesiyle kriminalize edildiği savunuldu.

Cinsel sağlık, cinsel eğitim ve cinsel şiddet alanında çalışan, HIV’le yaşayanlara destek veren kuruluşların da operasyonlardan etkilendiği belirtildi.

İmzacılar, LGBTİ+lara, sivil topluma ve bağımsız basına yönelik baskıların demokratik hakları zayıflattığını belirterek buna karşı insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Avrupa Birliği’ne de çağrı

Açıklamada Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği’nin Türkiye politikaları da eleştirildi.

İmzacılar, AB’nin Türkiye ile göç politikaları ve ekonomik ilişkileri üzerinden kurduğu işbirliğinin hükümet üzerindeki siyasi baskıyı zayıflattığını savundu.

Avrupa’daki LGBTİ+ karşıtı şiddete de dikkat çekilen açıklamada, Almanya’da kuir karşıtı şiddet suçlarının 2010’dan bu yana arttığı belirtildi.

İmzacılar Avrupa hükümetleri ve AB’den üç talepte bulundu:

  • Türkiye hükümetine yaptırım uygulanması,
  • Türkiye’den ve LGBTİ+ların güvende olmadığı diğer ülkelerden gelen LGBTİ+lara uluslararası koruma ve sığınma hakkı tanınması,
  • Avrupa’da LGBTİ+ların haklarının güçlendirilmesi için önlem alınması.

Açıklama, “Türkiye’deki kardeşlerimiz: Sizi görüyoruz. Yalnız değilsiniz” sözleriyle sona erdi.

Ortak metne aralarında yazar, gazeteci, sanatçı, akademisyen, müzisyen ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda isim imza attı. İmzacılar arasında Anna Rosenwasser, Sibel Schick, Margarete Stokowski, Burçin Tetik, Gün Tank, Shida Bazyar ve Sasha Marianna Salzmann da bulunuyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ailem güvende operasyonları LGBTİ+ hak ihlalleri
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