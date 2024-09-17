Avrupa’daki selde en az 15 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sellerde en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Romanya'nın doğusunu etkileyen sellerde ülkede 6 kişi hayatını kaybetti, sel bölgelerinde yaşayanlar çamurlu sulardan botlar aracılığıyla kurtarıldı.

Romanya Acil Durum Dairesi, Galati ve Vaslui beldelerinde sel nedeniyle yaklaşık 5 bin evin hasar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini ve trafikte aksamaların yaşandığını açıkladı.

AA’nın haberine göre, Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet metrekareye 160 litre yağmurun düştüğünü, ülkede nadir görülen afetin yaşandığını söyledi.

Avusturya

Avusturya Polisi, selin etkili olduğu Aşağı Avusturya eyaletinde 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Aşağı Avusturya'da önceki gün de bir itfaiye erinin hayatını kaybetmesiyle sel sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Aşağı Avusturya'da kurulan kriz masasına başkanlık yapan Stephan Pernkopf, özellikle bu eyaletteki bazı barajlarda su yoğunluğu sebebiyle çökme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Selin etkili olduğu eyalette 200'den fazla cadde ve otoyolun trafiğe kapalı tutulduğu kaydedildi. Ülkenin kamu yayıncı kuruluşu ORF, sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Şiddetli yağmur başkent Viyana’da da etkili oldu.

Polonya

Polonya'da da sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Donald Tusk, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almak için felaket bildirisi hazırladığını duyurdu.

Polonya'nın Krakow kentinde yaklaşık 48 saat etkili olan şiddetli yağış, Vistula Nehri'nin taşmasına yol açtı. Nehrin taşmasıyla polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Çekya

Çekya Emniyet Müdürü Martin Vondrasek, basına yaptığı açıklamada ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edildi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.

Çekya'nın Olomouc bölgesine bağlı Jesenik'te de şiddetli yağış sele neden oldu. Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Macaristan

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi, bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.

Nehirdeki su seviyesinin arttığı bölgeyi ziyaret eden Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, "Zor olacak ama durumun üstesinden geleceğiz" dedi.

Slovakya

Slovakya'da da devam eden yağışlar sebebiyle ülke genelindeki nehir seviyelerinde ciddi artışlar kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde sel yüzünden başkent Bratislava'da ulaşımda aksamaların yaşandığı ve tramvay seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Yetkililer, halka nehir yakınlarına gitmemeleri uyarısında bulundu.

İsviçre

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada, Alpler ve çevresindeki bölgelerde kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Alplerin kuzey yamaçları, Graubünden ve Valais gibi kantonlarda kar kalınlığının hızla artmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesine yönelik uyarının 4'üncü seviyeye (yüksek risk) çıkarıldığı vurgulandı.

Kızılhaç'tan "yeni normal" uyarısı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yaptığı yazılı açıklamada, Orta Avrupa'nın on yıllardır gördüğü en büyük selleri yaşadığını belirterek bu durumun yakında "yeni normal" haline gelebileceği uyarısında bulundu. IFRC'den yapılan açıklamada, son birkaç gündeki büyük sellerde evlerin sular altında kaldığı, elektrik kesintileri, ulaşım aksaklıkları ve altyapılarda hasar meydana geldiği hatırlatılarak, en çok etkilenen bölgeler arasında 1750 kişinin evlerini terk edip geçici barınaklara gitmek zorunda kaldığı Avusturya'nın yer aldığı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC'nin Avrupa'daki Sağlık, Afetler, İklim ve Krizler Sorumlusu Andreas von Weissenberg, "Avrupa dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Bu tür sellerin tarihi olarak adlandırılmadığı, sık veya hatta yıllık olarak anılacağı olası bir gelecekle karşı karşıyayız. Bu yeni gerçeğe uyum sağlamak için kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

(AS)