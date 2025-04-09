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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 10:46
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 10:53
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Avrupa’daki Kürt gençleri vicdani ret açıklıyor: Vicdanımızı öldürtmeyeceğiz

Türkiye’deki antidemokratik uygulamalar nedeni ile ülkeyi terk etmek zorunda kalan genç Kürtler, Avrupa’da vicdani retlerini ilan ediyor: "Savaşın değil, barışın tarafındayız."

Ercan Jan Aktaş
Ercan Jan Aktaş

Ercan Jan Aktaş
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, vicdani ret hakkını savunan bir grup genç, barışçıl bir protesto eylemi gerçekleştiriyor.

Türkiye'de giderek otoriterleşen yönetim, baskıcı politikalar ve militarist uygulamalar nedeniyle yaşam alanları daralan genç Kürtler, ailelerini ve yaşamlarını geride bırakarak Avrupa’ya sürgüne zorlanıyor.

Avrupa’da göçmen karşıtlığının ve sağ popülizmin yükseldiği bir dönemde var olma mücadelesi veren bu gençlerden bazıları, Türkiye’deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkarak vicdani retlerini kamuoyuna ilan ediyor.

Zorunlu askerlik değil, zorunlu sürgün

Protestolarda gözaltına alınan, soruşturma ve tutuklamalarla yaşam alanları daraltılan pek çok Kürt genci, Türkiye’yi terk ederek Avrupa ülkelerinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu ülkelerde de artan göçmen karşıtlığı nedeniyle sosyal ve ekonomik olarak yeni zorluklarla karşılaşıyorlar. Tüm bu koşullara rağmen, barışçıl bir duruşla militarizme karşı çıkan dört genç, vicdani retlerini duyurdu.

Diyar Kılınç: Militarizme değil, barışa hizmet edeceğim

2001 Muş doğumlu Fransa'da Diyar Kılınç, 2020’den bu yana asker kaçağı olduğunu belirtti ve şu ifadelerle vicdani ret kararını duyurdu:

“Savaşların yalnızca yaşamları değil, halkların özgürlük ve onurunu da yok ettiğini biliyorum. Ben, Kürt halkına karşı sürdürülen bu politikalara ortak olmak istemiyorum. Vicdanımın sesiyle militarizmi reddediyorum. Bu bir kişisel karar değil, barış ve insan haklarının savunusudur.”

Yusuf Oğurlu: Askerlik vicdanımla çelişiyor

1994 Bitlis doğumlu Belçika'da yaşayan Yusuf Oğurlu ise mektubunda, vicdani ret hakkını Türkiye Anayasası ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde kullanmak istediğini ifade etti:

“Askerlik hizmeti, benim vicdani inanç ve değerlerimle çelişmektedir. Kürt kimliğim ve yaşadığım ayrımcılık nedeniyle bu sistemin parçası olmayı reddediyorum.”

Osman Sarıtağ: İnsan öldürmeyi meşrulaştıran sisteme hayır

29 yaşında üniversite mezunu bir Kürt genci olan Osman Sarıtağ, vicdani ret kararını şu sözlerle açıkladı:

“Askerlik, silahı ve öldürmeyi merkezine alır. Kimsenin emriyle bir başkasının canına kastetmeyeceğim. Vicdanımın sesine kulak vererek bu militarist düzene karşı duruyorum.”

Yusuf Özrek: Devletin militarizmine ortak olmayacağım

Son olarak yine Fransa'da yaşayan Yusuf Özrek, askerliği yalnızca bireysel bir karar değil, aynı zamanda politik bir duruş olarak reddettiğini ifade etti:

“Militarizm, halklar arası barışı zedeleyen bir sistemdir. Ben bir Kürt olarak, halkıma yönelmiş baskıcı politikaların parçası olamam. Şiddetsiz, adil ve eşit bir dünya için mücadelemi sivil alanlarda sürdüreceğim.”

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Vicdani ret Türkiye’de tanınmıyor

Türkiye'de zorunlu askerlik yasal bir yükümlülük olarak sürdürülüyor ve vicdani ret hakkı anayasal güvence altında değil. Vicdani retçiler genellikle "askerliğe itaatsizlik" gerekçesiyle çeşitli cezalara ve hak kayıplarına maruz kalıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına rağmen, Türkiye'de bu hak hâlâ tanınmış değil.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
vicdani ret vicdani retçiler
Ercan Jan Aktaş
Ercan Jan Aktaş
[email protected] tüm yazıları
 Sosyal bilimci, yazar, aktivist. Çalışma alanları toplumsal barış, şiddet, militarizm, toplumsal cinsiyet ve vicdani ret. Sertav Çiya'ya Mektuplar - Yürümek (Anı - Belgesel), Yürümek (Roman),  École...

 Sosyal bilimci, yazar, aktivist. Çalışma alanları toplumsal barış, şiddet, militarizm, toplumsal cinsiyet ve vicdani ret. Sertav Çiya'ya Mektuplar - Yürümek (Anı - Belgesel), Yürümek (Roman),  École des hautes études en sciences sociales (EHEES) – Paris’deki bitirme tezinden Vicdani Ret ve Sosyo - Politik Yaşama Etkileri kitapları yayınlanmış bulunmaktadır. Ortadoğu Tarih Akademisi  bünyesinde yaptıkları iki sözlü tarih çalışmasının Savaşın Tanıkları Anlatıyor ve Öykülerle 12 Eylül kitaplarını yayına hazırlayan kolektif emeğin bir parçası oldu.

Güncel politik, göçmen meseleleri, toplumsal barış ve toplumsal cinsiyeti dair Özgür Politika, Yeni Yaşam gazeteleri ve bianet sitesine  yazılar, röportaj ve dosya çalışmaları ile katkı sunmaya çalışıyor.  Akademi, basın ve aktivizm alanlarında Fransa'da politik bir mülteci olarak çalışmalarına devam ederken Dönmek isimli roman çalışmasını da 2025 yılı içinde bitirmeyi hedefliyor. 

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3 Aralık 2024
/haber/pariste-vicdani-ret-paneli-ve-kitap-lansmani-302363
Vicdani retçi Gökhan Soysal AİHM’e gitti
30 Ekim 2024
/haber/vicdani-retci-gokhan-soysal-aihme-gitti-301235
KANATLI, VİCDANİ RET DAVASINI KAZANDI
AİHM, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta vicdani ret hakkınının reddini insan hakları ihlali saydı
24 Eylül 2024
/haber/aihm-turkiye-ve-kuzey-kibris-ta-vicdani-ret-hakkininin-reddini-insan-haklari-ihlali-saydi-300022
Barış için bir ses: İsrailli vicdani retçiler
31 Ağustos 2024
/yazi/baris-icin-bir-ses-israilli-vicdani-retciler-299158
Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’ya hapis cezası
30 Ağustos 2024
/haber/vicdani-retci-sendogan-yaziciya-hapis-cezasi-299166
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4 Mayıs 2023
/haber/vicdani-retciler-anlatiyor-sorular-sorgulayan-bakislar-yipratici-cumleler-278194
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/haber/13-senede-14-davada-yargilandi-turkiye-nin-121-vicdani-retcisi-milletvekili-aday-adayi-276228
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