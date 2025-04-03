Avrupa’daki basın meslek örgütlerinden Türkiye’ye: Joakim Medin’i serbest bırakın

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip etmek için Türkiye’ye gelen İsveçli gazeteci Joakim Medin’in tutuklanmasına Avrupa’daki basın meslek ve ifade özgürlüğü örgütlerinden tepki geldi.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) ve Free Press Unlimited (FPU) Medin için ortak bir açıklama yaptı.

Tutuklamanın yersiz olduğunu belirten basın meslek kuruluşları Medin’in serbest bırakılmasını istedi.

Ayrıca Medin’in tutuklanmasını, Türkiye’de basın mensuplarına yönelik artan baskının son örneği olarak nitelendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonraki süreçte protestoları izleyen yedi gazetecinin tutuklandığı, 13 gazetecinin gözaltına alındığını ve 12 gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığını hatırlattı:

“Medin’in haksız yere tutuklanmasını en güçlü şekilde kınamakta, derhal serbest bırakılmasını ve ona yöneltilen suçlamalar ile tüm diğer gazetecilere yönelik suçlamaların düşürülmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, yetkililere, yabancı muhabirler de dahil olmak üzere tüm yabancı gazetecilerin serbestçe çalışmasına ve Türkiye’deki gelişmeleri ifade hürriyeti kapsamında belgelemelerine izin verme çağrısında bulunuyoruz.”

Medin'den mesaj var

Öte yandan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) avukat Batıkan Erkoç, Medin’i 1 Nisan’a Marmara (Silivri) Cezaevi’nde ziyaret etti.

Erkoç aracılığıyla bir mesaj gönderen Medin “Gazetecilik suç değildir. Hiçbir ülkede” dedi.

Ne olmuştu?

İsveç’in günlük gazetelerinden Dagens ETC’nin yazarı ve İsveç Gazeteciler Sendikası (SJF) üyesi Joakim Medin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı düzenlenen protestoları takip etmek için 27 Mart Perşembe günü Türkiye’ye geldi.

İstanbul’a iniş yaptıktan kısa bir süre sonra havalimanında gözaltına alındı. 28 Mart'ta ise; "örgüt üyeliği" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023’te başlattığı ve Medin’in Stockholm’de düzenlenen bir protestoya katıldığı iddiasına dayanan bir soruşturmaya dayanıyordu. Söz konusu protestoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kuklası ayaklarından asılmıştı. Ancak protestoyu düzenleyenler, Medin’in bu eyleme katıldığı iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Medin’in tutuklandığı basına yansıyınca açıklama yapmak zorunda kaldı. Tutuklamanın "gazetecilik faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi olmadığını” iddia etti. Ancak Medin, önce Maltepe’ye ardından da Marmara (Silivri) Cezaevine gönderildi.

MLSA'ya göre gazetecinin polis sorgususu sırasında yanında ne tercüman ne de avukat bulunuyordu. Polis, çeviri için Google Translate kullandı. Medin’e imzalatılmak istenen belgeyi çevirmeyi reddeden polis, belgeyi onun adına imzaladı ve bir nüshasını da vermedi.

Mahkemeye çıkartılan Medin'i yaklaşık üç dakika süren duruşmada tutuklandı.

(HA)