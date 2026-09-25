Avrupa’da İsrail tahvillerine satış yolu kapandı

İsrail tahvillerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki satışı, gerekli düzenleyici onayın yenilenmemesiyle son buldu.

İrlanda Merkez Bankası, İsrail tahvillerinin prospektüs onayının süresinin dolmasıyla Avrupa piyasalarında satışının sona erdiğini doğruladı.

İsrail, AB'ye ihraç edilen tahvilleri aracılığıyla yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar kaynak sağlıyordu.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktörü Steve Cockburn, bu sonucun bir yılı aşkın süredir yılmadan Merkez Bankası'nın önünde protesto düzenleyen aktivistlerin, devlet koridorlarında İrlanda'nın uluslararası hukuka uyması için baskı yapan milletvekillerinin ve bu tahvillerin Avrupa piyasalarında satışına karşı çıkan herkesin başarısının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Cockburn “Devletler, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurmak için harekete geçmek konusunda açık yükümlülüğe sahiptir. İsrail'in soykırımına, apartheid sistemine ve diğer uluslararası suçlarına herhangi bir şekilde dahil olmayı reddetmek, Avrupa devletlerinin bu kritik aktivizmi bastırmaya devam ettiği bir dönemde cesaret ve kararlılık ister. İsrail tahvillerinin, Avrupa'da satışının sona erdiğinin doğrulanması, dayanışmanın neleri başarabildiğini gösteriyor. Filistinlilerin hayatlarından söz etmeye, kayıtsızlığı ve suç ortaklığını reddetmeye devam etmeliyiz.” diye konuştu.

Arka plan İsrail devlet tahvillerinin Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) satılabilmesi için bir AB üye devletindeki yetkili kurum tarafından prospektüs onayı verilmesi gerekiyor. İrlanda 2021 yılından bu yana İsrail tahvilleri için “ev sahibi ülke” konumundaydı. İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırımına karşı kamuoyunun baskısı nedeniyle 2025’te İrlanda Merkez Bankası prospektüsü Lüksemburg'a aktardı. Lüksemburg'daki mali otorite belgeyi onayladı. Prospektüsün süresi 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi. Temmuzda Lüksemburg mali düzenleme kurumu prospektüs onayının süresini bir yıl daha uzatmayı reddetti. İhraç edilen tahvillerden sağlanan kaynak, savunma ve askeri harcamalar da dahil olmak üzere İsrail'in genel finansman ihtiyaçlarında kullanılıyordu.

(HA)