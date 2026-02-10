Avrupa’da aşırı hava olayları sonrası hükümetlere ‘kriz yönetimi’ eleştirisi

Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda “Portekiz, İspanya, İtalya, Malta ve Yunanistan’da yaşanan aşırı hava olayları-Avrupa’nın hazırlık, önlem ve dayanışma mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik yanıtı” başlıklı oturum düzenlendi.

Aşırı hava olaylarından etkilenen ülkelerden milletvekilleri, hükümetlerinin kriz yönetimi eksikliklerini eleştirirken, Avrupa Birliği’nden (AB) hasarla mücadele için dayanışma talebinde bulundular.

AB Komisyonu’nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib de bu nedenle Mart 2025’te hükümetlerin ve toplumun tamamının sorumluluğunu kapsayan bir yaklaşımla hazırlık birliği stratejisi sunduklarını anımsattı.

Dayanışma fonu desteği

Lahbib, “Daha iyi çalışmak ve üye devletleri daha iyi desteklemek istiyoruz çünkü üye devletler ilk sorumlu ve ilk müdahale edenler olsalar bile, gerçek şu ki büyük afetler karşısında giderek daha fazla bunalıyorlar,” dedi.

AB’nin dayanışma fonlarının 2002’den bu yana 140’tan fazla kez kullanıldığını belirten Lahbib, “Bir felaketin ardından, üye devletin hasarın meydana gelmesinden sonraki 12 hafta içinde AB dayanışma fonu desteğine başvuruda bulunması gerekir ve başvuran üye devlet, ödemenin yüzde 25’ine kadarını önceden talep edebilir. Bu, hızlı bir dayanışma yanıtıdır ve bürokrasi içermez,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, son haftalarda Portekiz, İspanya, Güney İtalya, Malta ve Yunanistan’da etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınalar sel, altyapı hasarı ve ulaşım aksamalarına yol açtı.

Birçok bölgede yollar ve köprüler zarar görürken, bazı yerleşim yerlerinde ev ve işyerlerini su bastı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ülkelerde can kayıpları ve yaralanmalar da yaşandı.

Kuvvetli rüzgâr ve yoğun yağış nedeniyle deniz ve hava ulaşımında aksaklıklar meydana geldi, yerel yönetimler acil durum ekiplerini devreye soktu. (TY)