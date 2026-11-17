Gençlik ve öğrenci örgütleri tüm Avrupa ülkelerinde 20 Kasım Cuma günü, “Fight for Our Future, Not Their Wars” (Geleceğimiz için, onların savaşlarına karşı) sloganıyla ortak eylem gününe hazırlanıyor. Uluslararası Gençlik Grevi Koalisyonu'nun 11 Kasım'daki açıklamasına göre 25'i aşkın ülkede kıtadaki yüzlerce kentte okul boykotları, üniversite eylemleri ve gösteriler planlanıyor.

Koalisyon etkinliğe yüz binlerce gencin katılmasını bekliyor. Ancak henüz ülkeler özgülünde doğrulanmış bir katılım tahmini bulunmuyor.

Savaş değil sosyal haklar için bütçe

Haziranda Köln'deki uluslararası buluşmanın ardından gelişen koalisyon, 10 Ağustos'ta ortak grev çağrısını duyurmuştu. Hareketin manifestosu, askerî harcamaların artırılması ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki kesintiler arasındaki dolaysız bağdan yola çıkıyor. Manifesto'nun temel yönelimleri kendi ifadeleriyle şöyle özetleniyor:

Savaş ve sosyal haklar:

“Askerî harcamalar tarihsel rekor düzeylere ulaşırken eğitim, sağlık, konut ve kamu hizmetleri yeniden silahlanmayı finanse etmek için feda ediliyor.”

Gençliğin geleceği:

“Bu geleceği reddediyoruz.”

Uluslararası örgütlenme:

“Geleceğimizi tehdit eden, bizi sömüren ve baskı altında tutan sistem uluslararası olduğu için mücadelemiz de uluslararasıdır.”

Hareketin siyasal yönelimi:

“Otoriterliğe ve baskıya karşı, demokratik haklarımızı savunmak için köklü bir sistem değişikliği. Irkçılığın ve patriyarkanın sona ermesi, bütün ülkelerde aşırı sağın yenilgiye uğratılması için.”

Manifestonun imzacıları arasında Türkiye'den Özgür Üniversite Hareketi, Almanya'dan YUNA – Demokratische Jugend ve Internationaler Jugend Verband, Avusturya'dan Ronahî – Youth Building Bridges bulunuyor.

Manifesto, zorunlu askerliğin kaldırılmasını, kamu hizmetlerine yatırım yapılmasını, erişilebilir konutu, iklim adaletini ve demokratik hakların korunmasını talep ediyor. NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin yeniden silahlanma politikalarını eleştirirken işgal, sömürgecilik, ırkçılık, patriyarka ve aşırı sağa karşı mücadeleyi de ortak programına dahil ediyor.

Gençlik koalisyonu yalnızca bir günlük protestoyu değil, ülkeler arasında kalıcı bir öğrenci ve gençlik hareketi oluşturmayı hedefliyor. Okul ve üniversite boykotlarının yanı sıra genel toplantılar, yürüyüşler ve işgal eylemleri de tartışılan mücadele biçimleri arasında.

Fransa'dan Almanya'ya: Farklı mücadeleler buluşuyor

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarına ve sosyal eşitsizliklere karşı sürdürdükleri protestolar, Avrupa'daki seferberliğinin önemli dayanakları arasında. İtalya'da Rete della Conoscenza ve öğrenci örgütleri, eğitim hakkını ve militarizm karşıtlığını ortak gündeme taşıyor. Birleşik Krallık'ta Socialist Students, 200'ü aşkın okul, kolej ve üniversitede ders bırakma hazırlığı bulunduğunu açıklıyor.

Almanya'da Gen Z regelt girişimi 39 kentte gösteri çağrısı yapıyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kesintilere, hayat pahalılığına, iklim politikalarına ve zorunlu askerliğe karşı çıkan hareket, 20 Kasım'ı yeni bir seferberlik aşaması olarak görüyor.

Ancak gençlik hareketinin bütün bileşenleri aynı örgütsel çatı altında değil. Almanya Federal Öğrenci Konferansı, Gen Z regelt'in örgütsel şeffaflığına ilişkin çekinceler ileri sürerek eylemini ayrı düzenliyor.

Uluslararası Barış Bürosu ve Stop ReArm Europe ise 20–22 Kasım arasında “Welfare, not Warfare” (Savaş değil, sosyal refah) sloganıyla sendikaları, barış hareketlerini ve sivil toplum örgütlerini eyleme çağırıyor. Bu etkinlikler gençlik greviyle bağlantılı, ancak ondan ayrı örgütleniyor.

Göçmen gençler hareketin neresinde?

Uluslararası grev manifestosu, ırkçılığa ve aşırı sağa karşı mücadeleyi açıkça ortak talepler arasına alıyor. Ancak göçmen gençlik örgütlerinin koalisyonun yönetiminde ve karar mekanizmalarında nasıl temsil edildiği belirginleşmiş değil.

Almanya'da ise göçmenler tartışmanın doğrudan konusu haline geldi. 31 Ekim gösterilerinin ardından Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt (CSU), bazı kentlerdeki şiddet olaylarından sol gruplarla birlikte “göçmen çevrelerden” gelen kişileri sorumlu tutmuş, Federal Eğitim Bakanı Karin Prien (CDU) de benzer ifadeler kullanmıştı.

Berlin'deki Gen Z regelt örgütleyicilerinden Veronika Dinter, 3 Kasım'da Evangelischer Pressedienst'e yaptığı açıklamada hükümete seslendi:

“ Taleplerimizle alay etmek ve tartışmayı ırkçı açıklamalarla saptırmak yerine ciddiye alın."

Dinter, polis müdahalelerini de eleştirerek gençlerin yıldırılamayacağını vurguladı.

Dobrindt'in açıklamasına bir itiraz da Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan (SPD) geldi. Gençlğin "göçmen gruplar" şeklinde ifade edilmesinin ne anlama geldiğini sorgulayan Pistorius, bu tanımın üçüncü kuşak Alman yurttaşları da kapsayıp kapsamadığını sorguladı.

Sağcı siyasetçilerin kaygıları, gençlerin yanıtı

Gençlik gösterilerinin ardından Almanya'da tartışma, protestolarda ileri sürülen talepler kadar kamu düzeni ve şiddet olayları üzerinde yoğunlaştı.

Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck (CDU), düzenleyicilerin gösterileri kontrol edemediğini savunarak gelecekte yapılacak gösterilerin yasaklanması olasılığını gündeme getirdi. Protestoların yapılmadan önce işlenmiş suç gibi gösterilmesi sert eleştirilerle karşılaştı. Barışçıl gösteri hakkının korunmasını istendi.

Gençlik koalisyonunun manifestosu, aşırı sağa karşı mücadeleyi açıkça programına dahil ediyor. Berlin'deki hareketin sözcüsü Veronika Dinter, 14 Kasım'da rbb'ye verdiği söyleşide, gençlerin yaşadığı korku ve umutsuzluğu iklim krizi, savaşlar ve geleceğe duyulan güvensizlikle ilişkilendirdi. Hareketin hedefinin yalnızca gençleri değil, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek olduğunu anlattı.

Dinter'e göre gençlerin artık birleşerek seslerini yükseltmekten ve somut siyasal kazanımlar talep etmekten başka seçeneği bulunmuyor.

20 Kasım: Bir günlük grev mi, kalıcı bir hareketin başlangıcı mı?

Uluslararası koalisyonun beklentisi, 20 Kasım'ın Avrupa çapında kalıcı bir gençlik hareketinin kuruluşunda yeni bir aşama olması.

Bunu yalnızca gösterilere katılanların sayısı değil, okullarda ve üniversitelerde fiilen durdurulan eğitim faaliyetleri, genç işçilerin katılımı, sendikaların desteği ve farklı ülkelerdeki örgütlerin eylem sonrasında kuracakları ilişkiler gösterecek.

Koalisyonun yüz binlerce katılımcı beklentisi sınanmayı bekliyor. Göçmen gençlerin örgütsel temsili, hareket içindeki siyasal farklılıklar ve aşırı sağın vereceği karşılık da 20 Kasım itibarıyla daha açıkça görünecek.

(AEK)