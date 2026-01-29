Avrupa Yeşilleri’nden Kürt halkıyla dayanışma ve Suriye’de kalıcı ateşkes çağrısı

Avrupa Yeşiller Partisi (European Green Party), Kürt halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, Kuzey ve Doğu Suriye’de (Rojava) gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta bir ateşkes ilân edilmiş olsa da, durumun hâlâ son derece kırılgan olduğu ve söz konusu saldırılarda insan hakları ihlallerine dair ciddi endişeler bulunduğu vurgulandı.

zorla yerinden edilenlerin sayısı 130 bini buldu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, ülkede

Partinin Eş Başkanı Ciarán Cuffe, “Kürt halkı IŞİD’e karşı mücadelenin ön saflarında yer aldı ve Avrupa’nın korunmasına katkı sundu,” dedi.

Cuffe, Avrupa’nın Şam güçlerinin Kürtlere yönelik yeni saldırılarını engellemek için sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, “Daha fazla istikrarsızlığın önlenmesi için siyasî diyalog ve itidal şart. Çözüm, barışçıl müzakerelerden geçmektedir,” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bu ayın başında Şam’a giderek, Suriye Geçiş Hükümeti’ne önümüzdeki iki yıl için 620 milyon euro’luk hibe açıklamasına da dikkat çekildi. Bu adımın, hükümetin Suriye’de etnik çoğulculuğu tehdit etmeye devam ettiği bir dönemde atıldığı vurgulandı.

Vula Tsetsi (ortada), (Fotoğraf: Avrupa Yeşiller Partisi / X)

“Eş-Şara hükümetine yönelik hibeyi dondurulmalı”

Partinin diğer Eş Başkanı Vula Tsetsi ise, “Ursula von der Leyen, Kürtlere yönelik saldırılar sona erene ve Kobanî kuşatması kaldırılana kadar Ahmed eş-Şara hükümetine yönelik hibeyi dondurmalıdır,” dedi.

Tsetsi, Avrupa kurumlarının, “Kürt kadınları hedef alan vahşetler” de dâhil olmak üzere savaş suçlarının kabul edilemez olduğu konusunda Suriye yönetimini açık biçimde uyarması gerektiğini belirtti.

Tsetsi ayrıca, Belçika’nın Anvers kentinde barışçıl bir Kürt protestosuna yönelik bıçaklı saldırıya da değinerek, “Altı kişinin yaralandığı bu saldırının ardından, AB üyesi devletleri protestoların güvenliğini sağlamaya ve Kürt toplumunun can güvenliğini garanti altına almaya çağırıyoruz,” dedi. (TY)