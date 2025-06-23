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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 12:13
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 12:23
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Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi Heyeti DEM Parti’yi ziyaret etti

Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi heyeti özerklik uygulamaları konusundaki gözlemlerini ve değerlendirmelerini aktardı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi Heyeti DEM Parti’yi ziyaret etti
Fotoğraf: DEM Basın

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Türkiye’deki uygulanmasına dair temaslarda bulunmak üzere eşraportör Bryony Rudkin ve beraberindeki heyetle birlikte DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüsü Canan Kebenç Özkan, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Evren Çevik karşıladı.

Görüşmede, DEM Parti heyeti, partinin yerel yönetim deneyimlerini paylaşarak, özellikle kayyım atamaları ve yerel yönetimlere dönük baskılara ilişkin bilgi verdi.

Avrupa Yerel Yönetimler Kongresi heyeti ise özerklik uygulamaları konusundaki gözlemlerini ve değerlendirmelerini aktardı.

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler ve demokratikleşmenin önemi de gündeme geldi. Her iki taraf da yerel demokrasinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti demokratik özerklik tülay hatimoğlulları
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