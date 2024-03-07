ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 10:14
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 10:14
2 dk Okuma

Avrupa ülkeleri 2035 yılına kadar fosilsiz elektrikte uzlaşıyor

10 Avrupa Birliği ülkesi, 2035’e kadar veya daha erken bir tarihte elektrik sisteminden fosil yakıtları uzaklaştırmayı taahhüt etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avrupa ülkeleri 2035 yılına kadar fosilsiz elektrikte uzlaşıyor
Fotoğraf: Canva

Fosil Yakıtların Ötesi’nin bugün yayımladığı yeni analize göre, Avrupa Birliği’nin (AB) elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60’tan fazlasını karşılayan 10 AB ülkesi, 2035 yılına kadar veya daha erken bir tarihte elektrik sisteminden fosil yakıtları uzaklaştırmayı taahhüt etti. 

Bu ülkelerden dördü, kömür ve fosil gazı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirmeyi net bir şekilde taahhüt etti. 

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Avrupa ülkelerinin Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefine uyum sağlamak için 2035 yılına kadar elektrik sektörlerini karbonsuzlaştırması gerekiyor.

Fosilsiz bir çağ

Fosil Yakıtların Ötesi’nin (Beyond Fossil Fuels) hazırladığı ‘‘Hükümetlerin 2035 Taahhüt Sayacı’’na göre, Avusturya, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg elektrik sektörlerini dönüştürmek için kabul edilebilir taahhütler verdi. 

Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda da taahhütlerde bulundu, ancak bu taahhütler ya fosil yakıtları elektrik sektöründen çıkarma konusunda yeterince açık olmadıkları ya da yanlış elektrik üretim teknolojilerine güvendikleri; ya da her ikisi birden olduğu için yetersiz. Son olarak, Portekiz, Romanya ve İsveç’in de taahhütleri fosilsiz elektrikte 2035 yılını çıkış tarihi olarak belirlemedikleri için yetersiz. 

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanyacısı Tara Connolly şöyle konuştu: 

"Birçok Avrupa hükümetinin 2035 yılına kadar elektrik sektörüne dair taahhütlerde bulunarak fosilsiz bir çağ başlatma arzusu cesaret verici. Şimdi daha fazla hükümetin aynı şeyi yapması gerekiyor. Ancak 2035 tarihini belirlemek işin sadece bir parçası. Hükümetlerin kömür ve gazı tamamen ortadan kaldırma ve bunların yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını ikame etme taahhütlerini açıkça ortaya koymaları gerekiyor.” 

Fosil Yakıtların Ötesi hakkında

Fosil Yakıtların Ötesi, 2035 yılına kadar Avrupa'nın tüm elektriğinin fosilsiz, yenilenebilir enerjiden sağlanmasını amaçlayan kolektif bir sivil toplum kampanyası.

2030 yılına kadar elektrikte ve ısınmada kömürün kaldırılmasını hedefleyen Kömürün Ötesinde Avrupa kampanyasının üzerine inşa edildi. 

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın. (TY)

fosil yakıt Avrupa Birliği fosil yakıtlardan çıkış Fosil Yakıtların Ötesi
ilgili haberler
“Fosil yakıtlar için sonun başlangıcı, Türkiye bu dönüşümü yakalamalı”
14 Aralık 2023
/haber/fosil-yakitlar-icin-sonun-baslangici-turkiye-bu-donusumu-yakalamali-289289
#COP28 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' çağrısının yapıldığı anlaşmayla sona erdi
13 Aralık 2023
/haber/cop28-fosil-yakitlardan-uzaklasma-cagrisinin-yapildigi-anlasmayla-sona-erdi-289262
AB, fosil yakıtlardan "geri dönülemez" şekilde uzaklaşıyor
17 Mayıs 2023
/haber/ab-fosil-yakitlardan-geri-donulemez-sekilde-uzaklasiyor-278900
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI
#COP27 | Günün Fosili Ödülü Türkiye’nin
16 Kasım 2022
/haber/cop27-gunun-fosili-odulu-turkiye-nin-270051
“Fosil yakıtlar savaş ihtimalini ortaya çıkarıyor”
3 Kasım 2022
/haber/fosil-yakitlar-savas-ihtimalini-ortaya-cikariyor-269426
YENİ ARAŞTIRMA
“Fosil yakıtlardan çıkış, 12 trilyon dolar tasarruf sağlayacak”
14 Eylül 2022
/haber/fosil-yakitlardan-cikis-12-trilyon-dolar-tasarruf-saglayacak-267143
ilgili haberler
“Fosil yakıtlar için sonun başlangıcı, Türkiye bu dönüşümü yakalamalı”
14 Aralık 2023
/haber/fosil-yakitlar-icin-sonun-baslangici-turkiye-bu-donusumu-yakalamali-289289
#COP28 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' çağrısının yapıldığı anlaşmayla sona erdi
13 Aralık 2023
/haber/cop28-fosil-yakitlardan-uzaklasma-cagrisinin-yapildigi-anlasmayla-sona-erdi-289262
AB, fosil yakıtlardan "geri dönülemez" şekilde uzaklaşıyor
17 Mayıs 2023
/haber/ab-fosil-yakitlardan-geri-donulemez-sekilde-uzaklasiyor-278900
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI
#COP27 | Günün Fosili Ödülü Türkiye’nin
16 Kasım 2022
/haber/cop27-gunun-fosili-odulu-turkiye-nin-270051
“Fosil yakıtlar savaş ihtimalini ortaya çıkarıyor”
3 Kasım 2022
/haber/fosil-yakitlar-savas-ihtimalini-ortaya-cikariyor-269426
YENİ ARAŞTIRMA
“Fosil yakıtlardan çıkış, 12 trilyon dolar tasarruf sağlayacak”
14 Eylül 2022
/haber/fosil-yakitlardan-cikis-12-trilyon-dolar-tasarruf-saglayacak-267143
Sayfa Başına Git