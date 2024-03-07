Avrupa ülkeleri 2035 yılına kadar fosilsiz elektrikte uzlaşıyor

Fosil Yakıtların Ötesi’nin bugün yayımladığı yeni analize göre, Avrupa Birliği’nin (AB) elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60’tan fazlasını karşılayan 10 AB ülkesi, 2035 yılına kadar veya daha erken bir tarihte elektrik sisteminden fosil yakıtları uzaklaştırmayı taahhüt etti.

Bu ülkelerden dördü, kömür ve fosil gazı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirmeyi net bir şekilde taahhüt etti.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Avrupa ülkelerinin Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefine uyum sağlamak için 2035 yılına kadar elektrik sektörlerini karbonsuzlaştırması gerekiyor.

Fosilsiz bir çağ

Fosil Yakıtların Ötesi’nin (Beyond Fossil Fuels) hazırladığı ‘‘Hükümetlerin 2035 Taahhüt Sayacı’’na göre, Avusturya, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg elektrik sektörlerini dönüştürmek için kabul edilebilir taahhütler verdi.

Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda da taahhütlerde bulundu, ancak bu taahhütler ya fosil yakıtları elektrik sektöründen çıkarma konusunda yeterince açık olmadıkları ya da yanlış elektrik üretim teknolojilerine güvendikleri; ya da her ikisi birden olduğu için yetersiz. Son olarak, Portekiz, Romanya ve İsveç’in de taahhütleri fosilsiz elektrikte 2035 yılını çıkış tarihi olarak belirlemedikleri için yetersiz.

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanyacısı Tara Connolly şöyle konuştu:

"Birçok Avrupa hükümetinin 2035 yılına kadar elektrik sektörüne dair taahhütlerde bulunarak fosilsiz bir çağ başlatma arzusu cesaret verici. Şimdi daha fazla hükümetin aynı şeyi yapması gerekiyor. Ancak 2035 tarihini belirlemek işin sadece bir parçası. Hükümetlerin kömür ve gazı tamamen ortadan kaldırma ve bunların yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını ikame etme taahhütlerini açıkça ortaya koymaları gerekiyor.”