Avrupa Trump'ın yüzde 50 "ceza tarifesi"ne yanıt verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor." diyerek 1 Haziran itibariyle Avrupa Birliği'nden gelen mallara yüzde 50 oranında gümrük tarifesi uygulama kararının ardından Avrupa da ABD'ye vereceği karşılıkları raftan indirmeye hazırlanıyor.

AB'nin görevlendirdiği müzakereciler, hatta ABD Başkan Yardımcısı da yakın zamana kadar mutabakatla varılacak bir çözümden umutlu olduklarını dile getiriyorlardı. JD Vance'in, pazar günü Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı toplantıda, görüşmelerin "uzun vadeli ticaret müzakerelerinin başlangıcı" olmasını umduğunu söylemesinin üzerinden beş gün geçmeden çatışma başladı.

Karşı önlemler raftan iniyor

AA'nın haberine göre, Trump kendisinin sahibi olduğu Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'den ticaret konusunda faydalanmak amacıyla kurulan AB ile başa çıkmak çok zor oldu." dedi.

Trump "AB'nin güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazla vergi uygulanması [ile], yılda 250 milyon dolardan fazla açık verme[lerine] yol aç[tığını]" iddia etti, bunun "kabul edilemez bir rakam" olduğunu belirtti.

Trump ayrıca AB'ye yapılan ABD ihracatına da cezai tarifeler uygulayacağını açıkladı. Trump'ın atakları karşısında Brüksel'deki AB Komisyonunun acil durumda hedef almayı düşündüğü ABD ürünlerinin listesini hızlandırmak dışında seçeneği kalmadı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in listesinde otomobil, uçak ve makine yedek parçalarının yanı sıra çok sayıda tarım ürünü, hammadde ve mekanik ekipman yer alıyor. Liste ham petrol ve kömürden dişçilik ekipmanlarına, prezervatiflere ve peruk yapımı için insan saçı ithalatına kadar uzanıyor.

Avrupa'nın hali hazırda yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı kararlaştırdığı ABD'den ithal edilecek mallar listesinin ilk adımında Harley-Davidson motosikletleri ve kot pantolonlar, ikinci adımda sığır eti, kümes hayvanları veya portakal veya greyfurt gibi turunçgiller türünden yiyecekler ve üçüncü adımda da fındık ve soya fasulyesi yer alıyor.

Başlangıçta ABD viskisi ve diğer alkollü içeceklerin yanı sıra süt ürünlerinin de başlangıçta karşı gümrük vergilerinden bağışık olması hedeflenirken, Trump'ın saldırısı sonrasında aynı şekilde kalıp kalmayacağı bilinmiyor.

Ancak birçok AB diplomatı, ABD'nin esasen Avrupa'ya güç yetiremeyeceğini bildiği ürünler üzerinden misillemelere değil, Google, X (Twitter), Amazon ve Facebook gibi ABD teknoloji devlerinin sağladığı hizmetlere uygulanan vergilere bel bağladığı düşüncesinde.

AB'ye göre müzakere kapısı hala açık

AB Komisyonu Trump'ın açıklamalarının hemen sonrasında başlangıçta sessiz kaldı. Sorumlu Komisyon Üyesi Maroš Šefčovič ile ABD'li müzakere ortağı Jamieson Greer arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmesine fırsat vermek istediler. AB'nin dönem başkanlığını yürüten Polonya hükümeti, müzakerelerin sürmekte olduğunu vurguladı.



Avrupa Parlamantosundaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi (Muhafazakarlar) lideri, Almanya'daki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Başkan Yardımcısı Manfred Weber (52), Almanya'da yayımlanan BILD gazetesine verdiği demeçte "Trump'ın kışkırtıcı müzakere stratejisine kanmamakla birlikte, kendi çizgimizi izlemeye devam etmeliyiz." dedi.

"Bir yandan konuşmaya istekli olmalıyız, ancak aynı zamanda karşı önlemlerden yana da kararlı olmalıyız. AB ve ABD ekonomik olarak neredeyse eşit büyüklükte, bu yüzden itiipp kakılmamıza izin vermeyeceğiz." dedi. Weber, Trump'ın artık "AB'yi bölemeyeceğini" düşünüyor.

CSU'dan AB Milletvekili Markus Ferber'e göre de Trump'ın gümrük vergileri öncelikle kendi ülkesine zarar verecek. Ferber BILD'e "Bu, Amerikan ekonomisinin rekabet gücünün tabutuna çakılan yeni bir çivi." dedi.

Yeşil Parti'nin AB-ABD ticaret ilişkileri sözcüsü Anna Cavazzini ise, Trump'ın tarife tehdidini AB'nin boyun eğmemesi gereken bir "şantaj girişimi" olarak niteledi.

(AEK)