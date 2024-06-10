Avrupa seçimleri Almanya'yı yeniden böldü

Almanya ve Avrupa'nın en yüksek satışlı günlük gazetesi BILD'in manşetinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ertesi günü bölünmüş bir Almanya haritası vardı.

BILD'in haberine göre, "[Avrupa seçimi] sonuçlarına harita üzerinden baktığınızda şunu hemen gör[üyordunuz]: Almanya neredeyse tam olarak eski Doğu Almanya ile eski Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki sınır üzerinde siyasi olarak ikiye bölünmüş durumda[ydı]."

BILD durumu şöyle özetliyor: "Geçici resmi nihaî sonuç şunu gösteriyor: Eski federal eyâletlerde CDU ve CSU, grafikte siyah alan olarak gösterilen Sylt ve Oberammergau arasındaki seçim bölgelerinin büyük bir kısmını kazandı. Yeşiller'e oy veren büyük kentler (Hamburg, Kiel, Münster, Heidelberg, Freiburg) yeşil renkte, Sosyal Demokratlar'ın (SPD) son kaleleri (Bremen, Bremerhaven, Herne) kırmızı renkte yanıp sönüyor.

"[Doğu'da birleşme sonrası Federal Almanya'ya katılan] eyâletlerde, Rügen adasından Ore Dağları'na kadar haritanın öbür yarısı AfD'nin parti rengi maviye boyanmış durumda. Tek istisna: Yeşiller'e oy veren Federal başkent Berlin ve komşusu Potsdam. CDU'ya oy veren Potsdam-Mittelmark, Jena, Weimar ve Erfurt kentleri ve Eichsfeld (Thüringen) bölgesi de olmasa, siyah batı ve mavi doğu arasındaki "sınır çizgisi" aslında tam olarak eski iki ülke arasına oturacaktı."



Avrupa seçimlerinin ilk sonucuna göre: Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) yüzde 30, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 15,9, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13,9, Yeşiller yüzde 11,9, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 6,2, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,2, Sol Parti (Die Linke) yüzde 2,7 oy aldı.

Uzman: AfD ikinci

büyük güç olarak “kuruldu”

BILD'in görüşlerine başvurduğu kamuoyu araştırma enstitüsü, Institut für neue soziale Antworten (INSA) Başkanı Hermann Binkert, "AfD, ülke çapındaki seçimlerde kendisini ikinci en büyük güç olarak kanıtlıyor." dedi."Birliğin yüzde 14 puan gerisinde, ancak şansölyenin partisi SPD'nin iki puan, Yeşiller'in dört puan önünde AfD, Doğu'nun en büyük gücü."

Binkert krizlerin "aşırı sağcı" partiye zarar vermesinin pek mümkün olmadığı kanısında. "Kendisine karşı oluşan ters rüzgârlara ve yeni kurulan güçlü BSW'ye rağmen AfD gelişmeye devam edebildi." dedi. Uzmana göre, "Birlik [CDU/CSU], trafik ışığı koalisyonunun feci durumundan yararlanmıyor. AfD'yi dışarıda tutacak güvenlik duvarı [planı] başarısız oldu."

Federal seçim görevlisine göre, Almanya'daki Avrupa seçimlerine katılım, birleşmeden bu yana yüzde 64,8 ile en yüksek düzeye ulaştı. 2019'daki katılımı (yüzde 61,4) 3,4 puan aşarak en yüksek rakamı yakaladı.



Ancak, yeniden birleşmenin 33. yılında Doğu ve Batı Almanya'nın siyasi açıdan ayrıştığı ortada.

(AEK)