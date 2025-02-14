Avrupa Parlamentosundan "muhalefet belediyelerine kayyım atamalarına son" çağrısı

Avrupa Parlamentosu, çarşamba günü tartışıp perşembe günü karara bağladığı gündem maddesinde görevden alınan belediye başkanları ve Ekrem İmamoğlu’na açılan davalarla siyasi yasak getirilmesi olasılığını muhalefete yönelik baskıların bir göstergesi olarak değerlendiren bir çağrı çıkardı.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyım atanması ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a hapis cezası verilmesini sert bir dille kınadılar ve Türkiye’nin "hukukun üstünlüğüne uyması gerektiğini" vurguladılar.

Türkiye’de "terörle mücadele" yasalarının sistematik olarak özellikle muhalif siyasetçilere ve insan hakları savunucularına karşı kullanıldığı belirtilen kararda bu uygulamanın demokratik ilkeleri ihlal ettiği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu kararında, 2024 yerel seçimlerinden bu yana İçişleri Bakanlığının sekiz DEM Partili ve iki CHP’li belediye başkanını görevden alarak yerlerine kayyım atadığını kaydetti. 2016’da olağanüstü hal dönemi kararnamelerinin OHAL kaldırılırken yasaya aktarılmasının bu işlemleri mümkün kıldığı belirtilen kararda bu sonucun "yerel demokrasiyi baltaladığı" vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu, görevden alınan belediye başkanlarının derhal serbest bırakılmasını ve görevlerine iade edilmesini istedi. Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını eksiksiz uygulamaya davet etti.

Yaptırım talebi

Avrupa Parlamentosu ayrıca, Türkiye’ye sağlanan AB mali yardımlarının hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı şartına bağlı olduğunu hatırlattı ve Avrupa Komisyonuna Türkiye’deki hak ihlallerinden sorumlu yetkililere yönelik yaptırım uygulanmasını önerdi.

Parlamento, Türkiye’nin demokratik normlara uymasını ve yargı bağımsızlığını yeniden tesis etmesini istedi ve "çözüm süreci"nin yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Yaptırım gelir mi?

Avrupa Parlamentosu kararları, Birliğin yürütme organı Avrupa Birliği Komisyonuna bir direktif oluşturmuyor. Bu kararlar bağlayıcı olmadığından otomatik olarak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılmıyor. Ancak bu tür kararlar siyasal yol göstericilik nitelikleriyle Avrupa Birliği'nin (AB) diğer kurumları üzerinde siyasal ve etik basınçlar oluşturarak Birliğin Türkiye'yle ilişkilerini etkileyebilir.

(AEK)