ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2025 21:29
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2025 22:37
2 dk Okuma

AP YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ

Avrupa Parlamentosundan "muhalefet belediyelerine kayyım atamalarına son" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), perşembe günkü oturumunda Türkiye’de belediyelere kayyım atanmasını gündemine aldı. Parlamento seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasını kınayarak uygulamayı sona erdirmeye çağıran bir karar aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Parlamentosundan "muhalefet belediyelerine kayyım atamalarına son" çağrısı
Avrupa Parlamentosu Avrupa Birleşik Sol/İskandinav Yeşil Sol grubunun Türkiye'de baskı altındaki muhalifleri tanıtan el ilanı/GUE/NGL

Avrupa Parlamentosu, çarşamba günü tartışıp perşembe günü karara bağladığı gündem maddesinde görevden alınan belediye başkanları ve Ekrem İmamoğlu’na açılan davalarla siyasi yasak getirilmesi olasılığını muhalefete yönelik baskıların bir göstergesi olarak değerlendiren bir çağrı çıkardı.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyım atanması ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a hapis cezası verilmesini sert bir dille kınadılar ve Türkiye’nin "hukukun üstünlüğüne uyması gerektiğini" vurguladılar.

Türkiye’de  "terörle mücadele" yasalarının sistematik olarak özellikle muhalif siyasetçilere ve insan hakları savunucularına karşı kullanıldığı belirtilen kararda bu uygulamanın demokratik ilkeleri ihlal ettiği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu kararında, 2024 yerel seçimlerinden bu yana İçişleri Bakanlığının sekiz DEM Partili ve iki CHP’li belediye başkanını görevden alarak yerlerine kayyım atadığını kaydetti. 2016’da olağanüstü hal dönemi kararnamelerinin OHAL kaldırılırken yasaya aktarılmasının bu işlemleri  mümkün kıldığı belirtilen kararda bu sonucun "yerel demokrasiyi baltaladığı" vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu, görevden alınan belediye başkanlarının derhal serbest bırakılmasını ve görevlerine iade edilmesini istedi. Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını eksiksiz uygulamaya davet etti.

Yaptırım talebi

Avrupa Parlamentosu ayrıca, Türkiye’ye sağlanan AB mali yardımlarının hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı şartına bağlı olduğunu hatırlattı ve Avrupa Komisyonuna Türkiye’deki hak ihlallerinden sorumlu yetkililere yönelik yaptırım uygulanmasını önerdi.

Parlamento, Türkiye’nin demokratik normlara uymasını ve yargı bağımsızlığını yeniden tesis etmesini istedi ve "çözüm süreci"nin yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Yaptırım gelir mi?

Avrupa Parlamentosu kararları, Birliğin yürütme organı Avrupa Birliği Komisyonuna bir direktif oluşturmuyor. Bu kararlar bağlayıcı olmadığından otomatik olarak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılmıyor. Ancak bu tür kararlar siyasal yol göstericilik nitelikleriyle Avrupa Birliği'nin (AB) diğer kurumları üzerinde siyasal ve etik basınçlar oluşturarak Birliğin Türkiye'yle ilişkilerini etkileyebilir.

(AEK)

Haber Yeri
Strasbourg
kayyım atamaları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git