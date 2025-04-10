Avrupa Parlamentosu: Türkiye’nin AB’ye katılım süreci askıda kalmalı

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, “Türkiye toplumunun geniş kesimlerinde güçlü bir demokratik ve Avrupa yanlısı irade bulunsa da, mevcut koşullar altında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin yeniden başlatılamayacağını” ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’nun resmî sitesinde yer alan habere göre, 48 lehte, 3 aleyhte ve 23 çekimser oyla dün (9 Nisan) kabul edilen raporda, Türkiye hükümetinin mevcut temel demokratik eksiklikleri gidermek için gerekli adımları atmadığı vurgulandı.

Rapor, AB içerisinde Türkiye ile ilişkilerde katılım sürecinin yerini alabilecek “farklı bir çerçeveye” yönelme eğiliminin arttığına da dikkat çekiyor.

“AB üyelik kriterleri pazarlık konusu olamaz”

Demokratik standartlardaki kötüye gidiş ve muhalefete yönelik sistematik baskı nedeniyle derin kaygı duyduklarını belirten milletvekilleri, muhalefet partilerinin ve üyelerinin hedef alınmasını kınadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması ve görevden alınması da bu kapsamda değerlendirildi. Üyeler, bu hamlenin, yaklaşan seçimlerde meşru bir rakibin aday olmasını engellemeye yönelik siyasi bir müdahale olduğunu ve Türkiye’yi otoriter bir yönetime daha da yaklaştırdığını belirtti.

Milletvekilleri, ifade ve toplanma özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Raporda, AB üyeliğinin demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, azınlıkların korunması, uluslararası hukuka bağlılık ve AB’nin ortak dış ve güvenlik politikalarıyla uyum gibi temel kriterlere bağlı olduğu vurgulandı. Bu ilkelerin, stratejik ya da jeopolitik gerekçelerle pazarlık konusu yapılamayacak mutlak koşullar olduğu belirtildi.

Raportör Nacho Sánchez Amor’un açıklaması

Türkiye’nin NATO üyesi, stratejik ortak ve AB ile güvenlik, ticaret, ekonomi ve göç alanlarında yakın ilişkilere sahip bir ülke olduğunu belirten milletvekilleri, bu çerçevede yapıcı bir diyalog sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

AB ile Türkiye arasında iklim kriziyle mücadele, enerji güvenliği, “terörle mücadele”de işbirliği ve bölgesel istikrar gibi karşılıklı stratejik çıkar alanlarında daha yakın, dinamik ve stratejik bir ortaklık geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporun hazırlayıcısı Nacho Sánchez Amor, şöyle konuştu:

“Türkiyeli yetkililerden sık sık AB üyeliğine bağlılıklarını ve sürecin jeopolitik gerekçelerle yeniden canlandırılması gerektiğini duyuyoruz. Ancak meseleyi yanlış anlıyorlar. Üyelik demokrasiyle ilgilidir. Türkiye, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gibi adımlarla otoriterliğe ne kadar yaklaşırsa, AB üyeliğinden de o kadar uzaklaşır.” (TY)