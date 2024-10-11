Avrupa Parlamentosu Türkiye, Çin ve Irak'taki İhlalleri gündemine aldı

Strasbourg'daki dönemsel Genel Kurul toplantısında bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri Türkiye, Çin ve Irak'taki insan hakları ihlallerini görüşerek üç ayrı kararla tutumlarını açıkladılar.

Parlamento ekim ayı Genel Kurul toplantısını perşembe günü Bülent Mumay'ın mahkumiyetini de ele aldıkları insan hakları konusunda yoğun bir tartışmayla sonlandırdı.

Türkiye: Demokratik standartlar ve Bülent Mumay'ın mahkumiyeti

EU Today'in haberine göre, AP milletvekilleri Türkiye'de "demokratik standartların kötüleşmesi" ve bağımsız gazetecilerin, aktivistlerin ve muhalefet üyelerinin hedef alınması konusunda duydukları "derin kaygı"yı dile getirdiler.

Genel Kurulda gazeteci Bülent Mumay'a verilen ceza kınandı. AP vekilleri Türkiye'de yetkililere yaptıkları çağrıyla Mumay'a ve "keyfi olarak gözaltına alınan tüm medya çalışanlarına, siyasi muhaliflere, insan hakları savunucularına, kamu görevlilerine ve akademisyenlere" yönelik suçlamaların düşürmesini istediler.

Bülent Mumay’a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Türk yetkililer yargı bağımsızlığını yeniden tesis etmeye, basın özgürlüğüne saygı göstermeye ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyumu sağlamaya çağrıldı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, her ay genellikle bir hafta süren toplantılarını çoğunlukla Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılıyor. Aylık oturum olarak adlandırılan bu genel kurul toplantılarında, Parlamento üyeleri yasa tekliflerini tartışıyor, çeşitli politikaları değerlendiriyor ve karara bağlıyorlar.

Çin: Uygurlar'a yönelik baskılar

Genel Kurul'da Çin'de “haksız yere hapse atılan" Uygurlar üzerine tartışmalarda özellikle İlham Tohti ve Gülşan Abbas davaları gündeme getirildi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından hazırlanan bir kararda, Çin'in, "2019 Sakharov Ödülü sahibi İlham Tohti ve Gülşan Abbas'ı ve Çin'de keyfi olarak gözaltına alınan herkesi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma[sı]" istendi.

“Tibet, Hong Kong, Makao ve Çin'de Uygurlara ve diğer halklara yönelik insan hakları ihlalleri kuvvetle kınanadı."

Perşembe günü kabul edilen karar, tüm toplama kamplarının kapatılmasını istiyor ve “insanlığa karşı suç oluşturan ve ciddi bir soykırım riski oluşturan kötü niyetli politikaları, yoğun gözetimi, zorla çalıştırmayı, kısırlaştırmayı, doğum önleme tedbirlerini ve Uygur kimliğinin yok edilmesini kınıyor.”

Avrupa Parlamentosu üyeleri AB’nin zorla çalıştırmayı yönelik düzenlemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdiler ve Çin’de faaliyet gösteren işletmeleri insan hakları konusunda gerekli özeni gösterme konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdılar.

Irak: Kadın hakları

Irak, özellikle kadın haklarının durumu ve Kişisel Statü Yasası’nda değişiklik teklifi konularıyla Strasbourg'da ilgi konusuydu.

Avrupa Parlamentosu üyeleri Irak Parlamentosu’nu Kişisel Statü Yasası’nda yaapılmak istenen değişiklikleri tamamen ve derhal reddetmeye çağırdı. Vekiller, “kadınların temel haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini” ileri sürdükleri yasa değişikliği teklifinin olası sonuçları konusunda Irak’ı uyardılar.

Vekiller, yasa değişikliği girişimini kınayan Irak parlamentosu üyeleri ve bölgede yürürlükteki en ilerici yasalardan birini korumak için mücadele eden kadınları, STK’ler, aktivistler ve sivil toplum üyelerinin çabalarını da övgüyle selamladılar.

(AEK)