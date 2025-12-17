ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.12.2025 22:57 17 Aralık 2025 22:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.12.2025 23:30 17 Aralık 2025 23:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Avrupa Parlamentosu Rusya'dan gaz ithalatını kademeli yasaklama planını onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), çarşamba öğle saatlerinde Rusya'dan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar kademeli sıfıra indirilmesine yönelik teklifi onayladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Parlamentosu Rusya'dan gaz ithalatını kademeli yasaklama planını onayladı
Avrupa Parlamentosunun Rusya'dan doğal gaz ithalatı yasağını görüştüğü oturumda von Leyen konuşuyor/Fotoğraf Facebook @AP

Avrupa Parlamentosunun bugünkü oturumunda Rusya'dan doğal gaz ithalatının yasaklanması  planını 120 hayıra karşılık 500 evet oyuyla kabul etti. 32 parlamenter de çekimser oy kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri 3 Aralık'ta Rusya'dan gaz ithalatının yasaklanmasına ilişkin görüşmelerde mutabakata varmışlardı.

Son tarih 30 Eylül 2027

Kararın geçerlik kazanması için AB üyesi ülkelerin iç mekanizmalarınca da onaylanması gerekiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2026'da spot piyasada Rusya'dan LNG ithalatı birlik genelinde yasaklanacak. Doğalgaz boru hattı üzerinden gaz ithalatıysa 30 Eylül 2027'ye kadar aşamalı olarak sona erdirilecek.

AB üyesi ülkelerce nitelikli oy çokluğuyla kabul edilmek üzere karara bağlanan yasal düzenleme, bu formülasyonla  Moskova'dan doğalgaz ithalatını sürdürmek yanlısı olan Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin vetosuna takılmamış olacak.

Ekim itibarıyla AB'nin gaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 12 düzeyine gerilemişti. Ukrayna ile  savaşın başlaması öncesinde bu oran yüzde 45 düzeyindeydi.

Von der Leyen: Rusya'dan bağımsızlığımızı kazandık

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sabah parlamentodaki görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada Avrupa Birliğinin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rus gazı kullanımını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Diğer fosil yakıtların ithalatına da değinen Von der Leyen, "Rusya'dan ithal edilen kömür oranı, savaşın başında yüzde 51 iken bugün sıfıra indi. Ham petrol ithalatıysa savaşın başındaki yüzde 26 düzeyinden yüzde 2'ye düştü. Rusya'nın fosil yakıtlarını kalıcı ve temelli bir biçimde aşamalı olarak tamamen sona erdireceğiz. Sadece birkaç yıl önce bu düşünülemezdi. Ancak harekete geçtik ve Rusya'dan bağımsızlığımızı kazandık." dedi.

(AEK)

