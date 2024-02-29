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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 09:39
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 09:40
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Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

AP Genel Kurulu’nda kabul edilen rapora, "Gazze Şeridi'nde, herkesin gıda ve suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunulur" maddesi eklendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin buna yönelik politikası" konusunda hazırlanan 2023 raporu, 265 lehte, 253 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

AP'deki Sol Grup üyelerinin değişiklik talebinde bulunduğu raporun 62'nci maddesine "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı" eklendi.

“Gazzelilerin gıda ve suya kesintisiz erişiminin sağlanması”

Revize edilerek onaylanan yeni raporda, "AB'ye, üye ülkelere ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde, herkesin gıda ve suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla özellikle acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunulur" maddesi yer aldı.

Böylece AP ilk kez, Gazze'de şartsız ateşkes çağrısında bulunmuş oldu. 18 Ocak'ta kabul edilen kararda, "kalıcı ateşkes", tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi şartlarına bağlanmıştı.

Genel Kurulda dün söz konusu rapora ilişkin yapılan oturumda birçok milletvekili, raporda Gazze'ye yer verilmemesini eleştirerek, AB'yi İsrail'i işlediği suçlara rağmen cezasız bırakmakla suçlamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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