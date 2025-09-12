Avrupa Parlamentosu: Filistin Devleti tanınmalı

İsrail işgali altındaki Gazze'de saldırılar, can kayıpları ve yaralanmalar devam ediyor. Son 24 saatte 1'i çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 142'si çocuk olmak üzere 411'e yükseldi.

Son beş günde Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı

Oylama sürecinde 'soykırım' tartışması yaşandı

Avrupa Parlamentosu (AP) “iki devletli çözümün sağlanması amacıyla Filistin Devleti’ni tanımayı değerlendirmeleri” teşvikiyle birlikte tüm sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda Gazze konusunda oylanan karar tasarısı 122 çekimser, 151 ret oyuna karşı 305 oyla kabul edildi. İtalyan Sosyalist milletvekili Nicola Zingaretti, sonucun siyasi gruplar arasında çeşitli değişiklikler üzerinde yapılan kapsamlı müzakerelerin ürünü olduğunu belirtti.

Oylama gergin geçti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının tanımlanmasında “soykırım” ifadesinin kullanılıp kullanılmaması tartışma konusu oldu. Sonuç olarak “soykırım eylemleri” ifadesi reddedildi ve metinden çıkarıldı.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) ve Yeşiller grupları tarafından sunulan ortak karar tasarısında soykırımın tanınması, İsrail'e silah ambargosu, ortaklık anlaşmasının tümüyle askıya alınması gibi hükümlerin yer aldığı ancak üzerinde anlaşılamadığı için metinden çıkarıldığı öğrenildi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Filistinli çocuklar için çağrı

Karar hükümetlere doğrudan çağrı niteliği taşıyor

Oylamanın ardından yapılan yazılı açıklamaya göre AP, İsrail hükümetinin Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini şiddetle kınadı.

Tüm sınır kapılarının açılması çağrısında bulunan AP, Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tam yetki ve finansmanının acilen yeniden tesis edilmesi çağrısı da yaparak, mevcut yardım dağıtım sistemine itiraz ettiğini bildirdi.

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün açıkladığı, Komisyonun İsrail’e ikili desteği durdurma kararı ve AB-İsrail ortaklık anlaşmasının ticaretle ilgili hükümlerini askıya alma girişimlerini AP destekledi.

Parlamento geçmişte “Filistin devletinin prensipte tanınmasını” desteklemişti. Ancak bu yeni karar, ulusal hükümetlere daha doğrudan bir eylem çağrısı niteliği taşıyor.

"Filistin yönetimi yeniden kurulmalı"

Ayrıca AP, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimciler ve aktivistlere yaptırım uygulanması yönünde görüş bildirdi.

Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması ve Hamas'ın yönetimden dışlanması gerektiğini vurgulayan AP, reforme edilmiş bir Filistin yönetiminin tek yönetim organı olarak yeniden kurulması çağrısında bulundu.

(NÖ)