Avrupa Parlamentosu 10. Yasama dönemi başlıyor

Avrupa Parlamentosunda 10'uncu yasama döneminin başlayacağı bu hafta, Avrupa Birliğini’nin (AB) geleceği için önemli oylamalar yapılacak.

6-9 Haziran'da AB'ye üye 27 ülkede yapılan seçimlerin ardından AP'de yeni yasama dönemi bugün resmi olarak başlıyor.

AP'nin mevcut Başkanı Roberta Metsola'nın liderliğindeki törenle AB bayrağı, Strazburg'daki AP binasının gönderine çekilecek.

Ardından 2019-2024 dönemi milletvekilleri, Genel Kurul salonunda son kez bir araya gelerek, Metsola'nın elinden hizmet madalyalarını teslim alacaklar.

Yeni Genel Kurul ise ilk kez yarın toplanacak. Türkiye saati ile 11.00'de başlayacak oturumda 720 yeni milletvekili, ilk olarak AP'nin yeni başkanını seçecek.

Gizli oylama ve mutlak çoğunlukla belirlenecek yeni başkan, 2,5 yıllığına bu görevi üstlenecek.

Seçimden en büyük grup olarak çıkan Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı Metsola'nın yeniden seçilmesi bekleniyor.

Metsola, Ocak 2022'de, aniden vefat eden David Sassoli'nin yerine AP Başkanı olarak seçilerek bu görevi üstlenen en genç isim olmuştu.

Başkan seçiminin ardından 14 adet başkan yardımcısının seçileceği oylamalara geçilecek.

Öne çıkan konular şöyle:

Yeni Yasama Dönemi Başlangıcı: 6-9 Haziran seçimlerinden sonra Avrupa Parlamentosu (AP) yeni yasama dönemine başlıyor. AP'nin mevcut başkanı Roberta Metsola törenle AB bayrağını göndere çekerek dönemi başlatacak.

6-9 Haziran seçimlerinden sonra Avrupa Parlamentosu (AP) yeni yasama dönemine başlıyor. AP'nin mevcut başkanı Roberta Metsola törenle AB bayrağını göndere çekerek dönemi başlatacak. Başkan Seçimi: Yeni Genel Kurul yarın toplanacak ve AP’nin yeni başkanını seçecek. EPP'nin adayı Metsola'nın yeniden seçilmesi bekleniyor.

Yeni Genel Kurul yarın toplanacak ve AP’nin yeni başkanını seçecek. EPP'nin adayı Metsola'nın yeniden seçilmesi bekleniyor. Komisyon Başkanlığı Oylaması: 18 Temmuz’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeniden seçilip seçilmeyeceği oylanacak. Von der Leyen, siyasi grupların desteğini kazanmaya çalışıyor.

18 Temmuz’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeniden seçilip seçilmeyeceği oylanacak. Von der Leyen, siyasi grupların desteğini kazanmaya çalışıyor. Ukrayna İçin Özel Oturum: AP, Ukrayna'ya desteği teyit etmek için bir karar tasarısını oylayacak.

(EMK)