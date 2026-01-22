ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:45 22 Ocak 2026 13:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 13:48 22 Ocak 2026 13:48
Okuma Okuma:  3 dakika

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu’ndan Rojava çağrısı

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, aynı cihatçı yapıların geçmişte Alevilere, Dürzilere, Hristiyanlara ve seküler Müslümanlara yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, saldırıların ideolojik bir yok etme stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu’ndan Rojava çağrısı
Fotoğraf: MA

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Forum, 6 Ocak’tan itibaren İŞİD ve benzeri cihatçı yapılardan oluşan “Suriye Ulusal Ordusu”nun Halep’ten başlayarak Rojava Özerk Bölgesi’ni hedef alan kapsamlı ve sistematik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Suriye: Şam yönetimi, SDG ile çatışmalarda dört gün ateşkes ilan etti
Suriye: Şam yönetimi, SDG ile çatışmalarda dört gün ateşkes ilan etti
20 Ocak 2026
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 'Suriye' tepkisi: “Savaşların bedelini emekçiler öder”
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 'Suriye' tepkisi: “Savaşların bedelini emekçiler öder”
Bugün 12:22

Forum açıklamasında, bu saldırıların yalnızca Rojava’yı ve Suriye’deki Kürt halkını değil, dünya genelinde halkların barış içinde bir arada yaşama umudunu da tehdit ettiğini vurguladı. İŞİD’i gerileten ve farklı halkların ortak yaşamını mümkün kılan Kürt halkına yönelik saldırıların Ortadoğu ve Avrupa’yı istikrarsızlığa sürüklediğine dikkat çekti.

"İdeolojik bir yok etme sistemi"

Açıklamada, geçici Şam hükümetine bağlı güçlerin zorla işgal ettikleri bölgelerde insanlık suçları işlediği belirtildi. Forum, sivilleri hedef alan saldırıların yanı sıra cenazelere ve esir alınan kadınlara yönelik uygulamaların açık savaş suçu niteliği taşıdığını ifade etti. Bu uygulamaların, Şam hükümetinin insan onurunu, yaşam hakkını ve uluslararası insan hakları normlarını hiçe saydığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, aynı cihatçı yapıların geçmişte Alevilere, Dürzilere, Hristiyanlara ve seküler Müslümanlara yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, saldırıların ideolojik bir yok etme stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.

Forum, Suriye’nin istikrarı gerekçesiyle Şam’daki geçici hükümete ve Colani’ye sağlanan meşruiyetin İŞİD’i yeniden güçlendiren bir siyasi zemin yarattığını belirtti. Açıklamada, bu politikaların sivillerin yaşamını yitirmesine, binlerce kişinin yerinden edilmesine, Kürt kadınlarının esir alınmasına ve SDG mensuplarının işkenceyle katledilmesine yol açtığı ifade edildi. Forum, hedefin yalnızca askeri güçler olmadığını, halkların eşitliği ve kadın özgürlüğü temelinde inşa edilen Rojava’daki toplumsal ve siyasal sistemin de doğrudan saldırı altında olduğunu vurguladı.

Rojava halklarının ve özellikle Kürt kadınlarının geçmişte İŞİD barbarlığına karşı insanlığın onurunu savunduğunu hatırlatan Forum, bugün bu tarihsel direniş mirasının yok edilmek istendiğini belirtti. İŞİD hapishanelerinin ele geçirilmesi ve El-Hol Kampı’na yönelik girişimlerin bölge ve dünya için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, saldırıların arkasında ABD, İngiltere, İsrail ve Türkiye’nin bulunduğu ileri sürüldü. Forum, Colani ve ona bağlı birliklere sağlanan geniş imkânların ve meşrulaştırma çabalarının, sahada yaşanan vahşeti gizleyemediğini ifade etti.

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, Avrupa Parlamentosu’na saldırı ve vahşet iddialarını yerinde soruşturma çağrısı yaptı. Forum ayrıca uluslararası demokratik kamuoyunu insanlığı korumak için acil sorumluluk almaya davet etti.

“Yarın geç olabilir” uyarısında bulunan Forum, Rojava’nın yaşamasının yalnızca bölge için değil, Ortadoğu ve dünya halklarının barış, özgürlük ve birlikte yaşam mücadelesi açısından tarihsel bir kazanım olduğunu vurguladı. Forum, tüm ilerici ve demokratik güçleri Rojava’yla dayanışmayı büyütmeye ve saldırılara karşı ses yükseltmeye çağırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
rojava katliamı Rojava rojava direnişi SDG-Şam anlaşması sdg
ilgili haberler
Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
20 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-gorusmesine-katilan-ypj-komutani-efrin-teslimiyet-dayattilar-315814
SDG: "Bugün onur günüdür"
19 Ocak 2026
/haber/sdg-bugun-onur-gunudur-315792
SDG-Şam anlaşması sonrası bölgede neler yaşanıyor?
19 Ocak 2026
/haber/sdg-sam-anlasmasi-sonrasi-bolgede-neler-yasaniyor-315780
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
Bahçeli'ye göre "SDG terör örgütüdür, Suriye’de yeri yok"
18 Ocak 2026
/haber/bahceli-ye-gore-sdg-teror-orgutudur-suriyede-yeri-yok-315731
SDG’yle gerilimin gölgesinde Eş-Şara’dan ‘Kürt’ açılımı
17 Ocak 2026
/haber/sdgyle-gerilimin-golgesinde-es-saradan-kurt-acilimi-315702
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
20 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-gorusmesine-katilan-ypj-komutani-efrin-teslimiyet-dayattilar-315814
SDG: "Bugün onur günüdür"
19 Ocak 2026
/haber/sdg-bugun-onur-gunudur-315792
SDG-Şam anlaşması sonrası bölgede neler yaşanıyor?
19 Ocak 2026
/haber/sdg-sam-anlasmasi-sonrasi-bolgede-neler-yasaniyor-315780
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
Bahçeli'ye göre "SDG terör örgütüdür, Suriye’de yeri yok"
18 Ocak 2026
/haber/bahceli-ye-gore-sdg-teror-orgutudur-suriyede-yeri-yok-315731
SDG’yle gerilimin gölgesinde Eş-Şara’dan ‘Kürt’ açılımı
17 Ocak 2026
/haber/sdgyle-gerilimin-golgesinde-es-saradan-kurt-acilimi-315702
Sayfa Başına Git