Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu’ndan Rojava çağrısı

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Forum, 6 Ocak’tan itibaren İŞİD ve benzeri cihatçı yapılardan oluşan “Suriye Ulusal Ordusu”nun Halep’ten başlayarak Rojava Özerk Bölgesi’ni hedef alan kapsamlı ve sistematik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Forum açıklamasında, bu saldırıların yalnızca Rojava’yı ve Suriye’deki Kürt halkını değil, dünya genelinde halkların barış içinde bir arada yaşama umudunu da tehdit ettiğini vurguladı. İŞİD’i gerileten ve farklı halkların ortak yaşamını mümkün kılan Kürt halkına yönelik saldırıların Ortadoğu ve Avrupa’yı istikrarsızlığa sürüklediğine dikkat çekti.

"İdeolojik bir yok etme sistemi"

Açıklamada, geçici Şam hükümetine bağlı güçlerin zorla işgal ettikleri bölgelerde insanlık suçları işlediği belirtildi. Forum, sivilleri hedef alan saldırıların yanı sıra cenazelere ve esir alınan kadınlara yönelik uygulamaların açık savaş suçu niteliği taşıdığını ifade etti. Bu uygulamaların, Şam hükümetinin insan onurunu, yaşam hakkını ve uluslararası insan hakları normlarını hiçe saydığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, aynı cihatçı yapıların geçmişte Alevilere, Dürzilere, Hristiyanlara ve seküler Müslümanlara yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, saldırıların ideolojik bir yok etme stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.

Forum, Suriye’nin istikrarı gerekçesiyle Şam’daki geçici hükümete ve Colani’ye sağlanan meşruiyetin İŞİD’i yeniden güçlendiren bir siyasi zemin yarattığını belirtti. Açıklamada, bu politikaların sivillerin yaşamını yitirmesine, binlerce kişinin yerinden edilmesine, Kürt kadınlarının esir alınmasına ve SDG mensuplarının işkenceyle katledilmesine yol açtığı ifade edildi. Forum, hedefin yalnızca askeri güçler olmadığını, halkların eşitliği ve kadın özgürlüğü temelinde inşa edilen Rojava’daki toplumsal ve siyasal sistemin de doğrudan saldırı altında olduğunu vurguladı.

Rojava halklarının ve özellikle Kürt kadınlarının geçmişte İŞİD barbarlığına karşı insanlığın onurunu savunduğunu hatırlatan Forum, bugün bu tarihsel direniş mirasının yok edilmek istendiğini belirtti. İŞİD hapishanelerinin ele geçirilmesi ve El-Hol Kampı’na yönelik girişimlerin bölge ve dünya için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, saldırıların arkasında ABD, İngiltere, İsrail ve Türkiye’nin bulunduğu ileri sürüldü. Forum, Colani ve ona bağlı birliklere sağlanan geniş imkânların ve meşrulaştırma çabalarının, sahada yaşanan vahşeti gizleyemediğini ifade etti.

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu, Avrupa Parlamentosu’na saldırı ve vahşet iddialarını yerinde soruşturma çağrısı yaptı. Forum ayrıca uluslararası demokratik kamuoyunu insanlığı korumak için acil sorumluluk almaya davet etti.

“Yarın geç olabilir” uyarısında bulunan Forum, Rojava’nın yaşamasının yalnızca bölge için değil, Ortadoğu ve dünya halklarının barış, özgürlük ve birlikte yaşam mücadelesi açısından tarihsel bir kazanım olduğunu vurguladı. Forum, tüm ilerici ve demokratik güçleri Rojava’yla dayanışmayı büyütmeye ve saldırılara karşı ses yükseltmeye çağırdı.

(EMK)