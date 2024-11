Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu: Umut etmek ve barış ihtimalini büyütmek istiyoruz

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (European Forum For Freedom and Peace - EFFP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 1 Ekim Meclis açılışında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan “yeni süreç” tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

273 sanatçı, akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve aktivistin imza attığı “Umut etmek ve barış ihtimalini büyütmek istiyoruz!” başlıklı metinde “barışı toplumsallaştırma” çağrısı yapıldı.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmeler 'süreç başlamadan bitti' dedirtiyor" “Sadece son kırk yılda sayılarla ölçülemeyecek hayata ve yıkıma mal olan Kürt meselesinde, 1 Ekim 2024’teki siyasi tokalaşma ve akabinde devam eden gelişmeler ‘yeni bir çözüm süreci mi başlıyor’ sorusunu sordurdu hepimize. Biz bu soruya cevap ararken, ortada henüz bir çözüm ve müzakere iradesinin olmadığını gösteren gelişmeler yaşanıyor. 'Süreç daha başlamadan bitti' dedirten, toplumda gerilim ve kutuplaştırma arttıran olaylar cereyan ediyor. İmralı’daki aile görüşmesinden sonra gelen disiplin cezaları ve devam eden tecrit, önce Esenyurt, sonra Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyımlar, tekrar yükselen 'hain-terörist' yaftalamaları ve hamasi söylemler toplumda zaten zayıf olan barış umutlarını iyice kırıyor. "Barış umudunu büyütmek istiyoruz" Tüm bunlara rağmen, gelişmeler Kürt meselesinin barışçıl yöntemlerle çözümünün kamuoyunda tekrar tartışılmasına vesile oldu. Sürecin aktörlerinin niyetlerinden bağımsız olarak, 1 Ekim’den bu yana küçük de olsa müzakereci barışçıl siyaset lehine bir söylem alanı açıldı. Bunu önemli ve kıymetli buluyoruz. Bu alanın Kürt sorununun demokratik müzakeresine, nihayetinde de kalıcı bir barışa zemin olmasını istiyoruz. Onun için de açılan bu söylem alanını barışın sözü ve umudunu kurarak büyütmek istiyoruz. "Siyaset ve medya dilinde değişiklik gerekiyor" 2015’ten beri devam eden yoğun şiddet hem çatışmanın tarafları arasında hem de toplumda güven sorununu büyüttü. Bu sorunun giderilmesi için öncelikle siyaset ve medya dilinde acil bir değişiklik gerekiyor. Kullanılan dil barış iklimine katkı sunmak üzere yapıcı ve güven verici olmalı, dışlayıcı, rencide edici, militarist ve erkek egemen dil terkedilmelidir. Kürt meselesinin kalıcı çözümü için soruna taraf olan tüm kesimlerin ayrım yapılmaksızın barışa ortak edilmesi, sürecin aktörü olması gerekiyor. Kapsayıcı olmayan bir yöntem hem çözüm konusundaki samimiyet ve niyeti sorgulatacak, hem de toplumun barışa dair umutlarını zedeleyecektir. Hükûmetin ve devlet kurumlarının yüzyıllık Kürt meselesine konjonktürel siyasi hesaplarla değil, demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa etme iradesi ile yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. "CHP’nin elinde önemli bir fırsat var" Ana muhalefet partisi CHP’nin cumhuriyetin ikinci yüzyılına başlarken elinde önemli bir fırsat ve zemin var. CHP’nin de siyasi sürece muhakkak müdahil olması/edilmesi, elini taşın altına koyarak sorumluluk alması kalıcı bir çözüm için elzemdir. Mecliste grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partilerin de barış ihtimali etrafında yan yana gelmeleri hepimizin ortak beklentisidir. Ortada çok iyimser olmayı gerektirecek bir tablo yok, ama biz umutlu olmak ve barış ihtimalini büyütmek istiyoruz. Tüm toplumun geleceğini etkileyecek bu süreci siyasetçilerin ya da tarafların ağzından ne çıkacak diye bekleyerek geçirmenin vahim bir hata olacağını önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Şimdi izleme, bekleyip görme değil, barışın sözünü büyütme zamanıdır. Bu inançla, demokrasi, adalet, özgürlük ve barıştan yana olan tüm toplumsal ve siyasal kesimleri barış ihtimalini sahiplenerek büyütmek ve barışı toplumsallaştırmak için sorumluluk almaya, birlikte emek vermeye çağırıyoruz."

Metinde imzası olan isimler şöyle:

A. Mahir Ofcan (Alternatif Karadeniz İnisiyatifi). Abdullah Demirbaş (eski Belediye Başkanı). Abdurrahman Gülbeyaz (Prof. Dr., Akademisyen). Abidin Çetin (Gazeteci). Adil Yiğit (Gazeteci). Adnan Çelik (Dr., Akademisyen). Ahmed Pelda (Yazar, Araştırmacı). Ahmet Aktaş (Yazar, Siyasetçi). Ahmet Ataş (Dr., Akademisyen). Ahmet Cavuldak (Dr., Akademisyen). Ahmet İnan (Doç. Dr., İlahiyatçı). Ahmet İnsel (Prof. Dr., Akademisyen). Ahmet Kahraman (Yazar, Gazeteci). Ahmet Nesin (Gazeteci, Yazar). Akın Olgun (Gazeteci, Yazar). Ali Atalan (Siyasetçi). Alin Ozinian (Siyasi Analist). Alize Arıcan (Dr., Akademisyen). Aris Nalcı (Gazeteci). Aslı Zengin (Dr., Akademisyen). Aslı Bali (Prof. Dr., Akademisyen). Aslı Erdoğan (Yazar). Aslı Telli (Doç. Dr., Akademisyen). Atilla Keskin (Yazar, Siyasetçi). Ayca Çubukçu (Doç. Dr., Akademisyen). Ayhan Işık (Dr., Akademisyen). Ayşe Acar Başaran (Siyasetçi). Ayşe Bingöl Demir (Hukukçu). Ayşe Yıldırım (Gazeteci). Aziz Tunç (Yazar). Azize Aslan (Dr., Akademisyen). Baki Selçuk (Tutsakların Sesi Platformu (TSP) Sözcüsü). Barış Boyraz (Gazeteci). Barış Sulu (İnsan Hakları Savunucusu). Bedia Özgökçe Ertan (Siyasetçi). Bengi Akbulut (Dr., Akademisyen). Berfu Serçe (Bağımsız Araştırmacı, Aktivist). Berivan Aslan (Avusturya Yeşiller P. Parlamenteri, Hukukçu). Berivan Kutlay Sarıkaya (Dr., Akademisyen). Beşer Şahîn (Sanatçı). Bülent Tekin (Yazar). Burcu Buğu (Dr., Akademisyen). Cafer Tar (Gazeteci). Çağrı Yoltar (Dr., Akademisyen). Can Dündar (Gazeteci, Yazar, Belgesel Sinemacı). Celil Kaya (Akademisyen). Cem Koç (Araştırmacı). Cengiz Aktar (Gazeteci, Yazar). Cengiz Güneş (Dr., Akademisyen). Cengizhan Kaptan (Dr., Felsefe). Çetin Gürer (Dr., Akademisyen). Cihan Erdal (Akademisyen). Cihan Tuğa (Prof. Dr., Akademisyen). Cumalı Yağmur (Gazeteci). Cüneyt Caniş (Hukukçu). Dağhan Irak (Dr., Akademisyen). Davut Balıkçı (BES eski Genel Sekreteri). Demir Çelik (Siyasetçi, Demokratik Alevi Federasyonu). Demir Sönmez (Gazeteci, Yazar). Deniz Duruiz (Dr., Akademisyen). Deniz Yonucu (Dr., Akademisyen). Dewreş Ferho (Brüksel Kürt Enstitüsü Başkanı). Dîlber Hêma (Şair). Diyar Dêrsim (Sanatçı). Doğan Özgüden (Gazeteci, Yazar). Duygu Balkan (Siyasetçi). Dünya Doğan (Hukukçu). Elif Akgül Ateş (Sendikacı). Elif Babül (Doç. Dr., Akademisyen). Elif Genç (Dr., Akademisyen). Elif İrem Az (Dr., Akademisyen, Şair). Elif Kaya (Araştırmacı, Jineloji). Engin Erkiner (Yazar). Engin Sever (Siyasetçi). Engin Sustam (Doç. Dr., Paris 8 Üniversitesi). Enver Enli (Yazar, Fotoğrafçı). Enver Toksoy (Yazar, İnsan Hakları Savunucusu). Eray Çaylı (Prof. Dr., Akademisyen). Ercan Jan Aktaş (Yazar, Vicdani Ret Hareketi). Eren Can (Psikanalist). Eren Özel (Dr., Akademisyen). Ergün Özgür (Dr., Akademisyen). Erkan Demirtaş (Siyaset Bilimci, Filozof, Gazeteci). Ertuğrul Kürkçü (Siyasetçi). Ertuğrul Mavioğlu (Gazeteci, Yazar, Belgesel Sinemacı). Evren Savcı (Dr., Akademisyen). Faruk Eskioğlu (Gazeteci, Yazar), Fatih Yıldız (Siyasetçi), Fatma Edemen (Film Programcısı, Araştırmacı), Fatoş Göksungur (Siyasetçi), Faysal Sarıyıldız (Siyasetçi), Fazıl Ahmet Tamer (Avukat), Fehim Işık (Gazeteci), Feleknas Uca (Ezidi Siyasetçi), Ferda Nur Demirci (Akademisyen), Ferhat Encü (Siyasetçi), Ferhat Tunç (Sanatçı), Filiz Kalaycı (Hukukçu), Filiz Koçali (Gazeteci, Siyasetçi), Fırat Bozcalı (Dr. Akademisyen), Fırat Bulut (Gazeteci), Gernas Koçer (Şair), Gökbörü Sarp Tanyıldız (Dr. Akademisyen), Gülay Kılıçaslan (Dr. Akademisyen), Gülgün Koçyiğit (Beden Eğitimi Öğretmeni, Diyetisyen), Gülistan İçer (Ağrı SES Şube eski eş başkanı), Günay Aslan (Gazeteci, Yazar), Hacı Çevik (Dr. Akademisyen), Hafız Ahmet Turhallı (Teolog, Yazar), Hakan Altun (Dr. Akademisyen), Halit Yaşar Demirbağ (Gazeteci), Hamit Bozarslan (Prof. Dr. Akademisyen), Hasan Boz (Gazeteci), Hasan Ozan (Araştırmacı Yazar), Hasip Kaplan (Siyasetçi), Hatip Dicle (Siyasetçi), Haydar Darıcı (Dr. Akademisyen), Hayko Bağdat (Yazar, Tiyatrocu, Sahne Sanatçısı), Hazal Halavut (Akademisyen), Hazel Başköy (Akademisyen), Hilal Nesin (Sanatçı, Yazar), Hişyar Özsoy (Dr. Akademisyen, Siyasetçi), Hozan Cömert (Sanatçı), Hozan Kawa (Sanatçı), Hozan Şemdîn (Sanatçı), Hüsamettin Zenderlioğlu (Siyasetçi), Hüseyin Bildik (Pir, Alevi İnanç Önderi), Hüseyin Kaplan (Sanatçı, Müzisyen), Hüseyin Kartal (Dilbilimci), Hüseyin Şenol (Gazeteci, Yazar), Hüseyin Aşan (Siyasetçi), Hüseyin Üngür (Akademisyen, CSUA Eş Başkanı), İbrahim Ay (Avrupa Süryaniler Birliği), İbrahim Seydo Aydoğan (Yard. Doç. Dr. Akademisyen), Ilgın Erdem (Dr. Akademisyen), İlhan Döğüş (Dr. Akademisyen), İlyas Emir (Eğitimci, Basın), İnci Tuğsavul-Özgüden (Gazeteci), İrfan Babaoglu (Yazar), İsmail Metin Ayçiçek (Eğitimci, Yazar), İsmail Şahin (Avrupa Sürgünler Meclisi üyesi). Jan Yasin Sunca (Dr., Akademisyen). Janroj Yılmaz Keles (Prof. Dr., Akademisyen). Kadir Amaç (Yazar). Kamran Simo Hedil (İsveç Kürt Enstitüsü Başkanı, Yazar). Kazım Gündoğan (Araştırmacı, Yazar). Kemal Bilget (Siyasetçi, Yazar). Kenan Engin (Prof. Dr., Akademisyen). Kenan Güngör (Sosyolog, Araştırmacı). Kurdo Baski (Gazeteci, Yazar). Lami Özgen (Eğitimci, KESK Eski Eş Genel Başkanı). Latife Akyüz (Dr., Akademisyen). Latife Fegan (Feminist Aktivist, Yazar). Leman Stehn (Sanatçı, Eğitimci, İnsan Hakları, Çevre ve Barış Aktivisti). Leyla İmret (Cizre Eski Belediye Başkanı). Leyla Uyar (Siyasetçi, SYKP Avrupa Eş Sözcüsü). Lezgin Botan (Siyasetçi). M. Ali Çankaya (AAFD Onursal Genel Başkanı). Mahir Şahin (Pir, Alevi İnanç Önderi). Mahir Sayın (Siyasetçi). Mahmut Canbay (Tiyatro Yönetmeni). Mahmut Şakar (Hukukçu). Mazhar Zümrüt (Araştırmacı, yazar). Medeni Ferho (Yazar, Gazeteci). Mehmet Ali Alabora (Oyuncu, Yönetmen). Mehmet Cengiz (Yeşil Sol Parti Avrupa Temsilcisi). Mehmet Gergin (Siyasetçi). Mehmet Rauf Kesici (Dr., Akademisyen). Mehmet Taş (Emekli Öğretmen). Meltem Oktay (Gazeteci). Memo Şahin (Gazeteci, Yazar). Meral Şimşek (Yazar, Şair). Metin Demirer (Hakkari SES Şube Eski Başkanı). Mikail Aslan (Sanatçı). Mirhem Yiğit (Yazar, Araştırmacı). Muhlis Bakay (Yazar). Murat Çakır (Yazar, RSL Vakfı). Murat Sinan Eryat (Akademisyen). Musa Farisoğulları (Siyasetçi). Mustafa Erdem Sakınç (Dr., Akademisyen). Mustafa Kemal Topal (Dr., Akademisyen). Mustafa Şener (Dr., Akademisyen). Mustafa Yaşacan (Akademisyen). Nabi Kımran (Yazar). Nagehan Tokdoğan (Dr., Akademisyen). Nazan Üstündağ (Dr., Akademisyen). Necip Mansız (Tarihçi, Yazar). Necmettin Türk (Akademisyen). Nedim Türfent (Gazeteci). Neşe Özgen (Prof. Dr., Akademisyen). Nevin Kamilağaoğlu (Alevi Kadın Siyasetçi). Nevra Akdemir (Dr., Akademisyen). Nezahat Gündoğan (Belgesel Film Yönetmeni). Nihat Keni (Sendikacı, Psikolog). Nuran İmir (Siyasetçi). Nuri Akman (Gazeteci). Nursel Aydoğan (Siyasetçi). Ömer Özcan (Dr., Akademisyen). Onur Günay (Dr., Akademisyen). Orhan Çelik (Yazar). Orhan Dilber (Yazar). Orkide İzci (Dr., Akademisyen). Osman Baydemir (Siyasetçi). Osman Ergün (Yazar, Kürt Dilbilimi). Osman Okkan (Belgesel Yönetmeni, Gazeteci, İnsan Hakları Savunucusu). Özgür Sevgi Göral (Dr., Akademisyen). Özlem Has (Dr., Akademisyen). Pero Dündar (Siyasetçi). Rachel Hebun Özdemir (Gazeteci, Yaşam Hakkı Savunucusu). Ragıp Duran (Gazeteci). Ramazan Tunç (Dr., Akademisyen). Rana Gürbüz (Dr., Akademisyen). Recep Maraşlı (Yazar, Yayıncı). Rengin Ergül (Hukukçu). Rıza Algül (Yazar). Rıza Yağmur (Pir, Alevi İnanç Önderi). Saadet Becerikli (Siyasetçi). Sadrettin Kaya (Diyarbakır Eğitim Sen 1 No'lu Şube Eski Eş Başkanı). Saime Zengin (Yazar). Salih Can Açıksöz (Doç. Dr., Akademisyen). Sardar Saadi (Dr., Akademisyen). Sayat Tekir (Nor Zartonk Hollanda Temsilcisi). Seçil Dağtaş (Doç. Dr., Akademisyen). Seçkin Sertdemir (Dr., Akademisyen). Sedat Ulugana (Dr., Akademisyen). Şehbal Şenyurt Arınlı (Yazar). Selim Eskiizmirliler (Doç. Dr., Akademisyen). Selim Ferat (Yazar, Gazeteci). Selim Sadak (Siyasetçi). Selîm Temo (Yazar, Akademisyen). Selma Irmak (Siyasetçi). Şemsettin Koç (Dr., Diyarbakır Tabipler Odası Eski Başkanı). Serdar Değirmencioğlu (Dr., Akademisyen). Şerife Ceren Uysal (Hukukçu). Serpil Kemalbay (Siyasetçi). Sevinç Ayçiçek (Eğitimci). Seyithan Aytekin (Doktora Araştırmacı). Sibel Yiğitalp (Siyasetçi). Sinan Alptekin (Bilgisayar Mühendisi, Kürt Enstitüsü Almanya Eş Başkanı). Sofia Pektaş (LGBTIQA+ Hakları Savunucusu). Songül Morsümbül Tarhan (KESK Eski MYK Üyesi). Suat Bozkuş (Siyasetçi, Gazeteci). Süheyla Kaplan (Gazeteci). Süleyman Demirtaş (Mühendis, İş İnsanı). Süleyman Özkan (Suruç Aileleri İnisiyatifi). Tamer Çilingir (Pontoslu Siyasetçi). Tarık Aslan (Yazar, Sendikacı). Toros Korkmaz (Dr., Akademisyen). Tuğba Hezer Öztürk (Siyasetçi). Tuna Altınel (Dr., Akademisyen). Tuncay Yılmaz (Siyasetçi). Turgay Çelik (Avrupa Sürgünler Meclisi YK Üyesi). Turgut Öker (AABK Onursal Başkanı). Uğur Kutay (Akademisyen, Sinemacı). Ülkü Güney (Dr., Akademisyen). Veysi Sarısözen (Gazeteci). Xayri Çewlik (Gazeteci). Yannis Vasilis Yaylalı (Pontoslu Aktivist). Yaqob Tilermenî (Yazar). Yaşatak Aslan (Siyasetçi, Yazar). Yener Sözen (Hukukçu). Yiğit Aksakoğlu (İnsan Hakları Savunucusu). Yılmaz Dalkılıç (Siyasetçi). Yücel Özdemir (Gazeteci, Yazar). Yüksel Koç (Siyasetçi). Yurdusev Özsökmenler (Siyasetçi). Yusuf Demir (Siyasetçi). Yusuf Karadaş (Gazeteci, Yazar). Yusuf Serhat Bucak (Hukukçu, Yazar). Zehra Doğan (Ressam). Zeynep Korkman (Doç. Dr., Akademisyen). Ziya Ulusoy (Gazeteci). Zübeyda Zümrüt (Siyasetçi).

(RT)