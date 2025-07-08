Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam savaşa hazırlanıyor

Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam, Rusya'yla olası bir savaş durumuna hazırlık yapıyor. Halen askeri kargo taşıyacak gemilere rıhtımlar ayrılıyor.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Rotterdam Liman Yönetimi Başkanı Boudewijn Simons, limanın Birleşik Krallık, Amerika ve Kanada askeri tekneleri ve kargolarının yanaşması halinde yapılacaklar konusunda komşu Antwerp ile koordinasyon sağladıklarını söyledi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Mayısta, NATO'dan talep gelmesi halinde, Rotterdam limanının askeri kargo taşıyan gemilerin elleçlenmesi (bir yükün taşıma veya depolama sürecinde tabi tutulduğu işlemlerin hepsi) için yer sağlaması gerektiğini açıklamıştı. Simons, yılda dört veya beş kez birkaç hafta boyunca rıhtımda bir veya daha çok geminin demirleyeceğini belirtti. Ayrıca yılda birkaç kez de askeri tatbikatlar yapılacak.

Rotterdam Limanı

42 km uzunluğundaki Rotterdam Limanı, her yıl Almanya üzerinden 28 bin deniz ve 91 bin nehir teknesi alıyor ve Avrupa'nın iç bölgelerine gönderilmek üzere yaklaşık 436 milyon ton kargo ve elleçliyor. Liman, 2003 Körfez Savaşı sırasında da olduğu gibi savaş gemileri ve askeri kargoyla çalışma deneyimine sahip. Ancak Soğuk Savaş'ın doruğundayken bile limanın özel olarak savaş gemilerine ayrılmış bir rıhtımı bulunmuyordu.

Komşu Belçika'nın en büyük limanı Antwerp de, Avrupa'da konuşlanmış Amerikan birlikleri için düzenli olarak malzeme alıyor. Yılda 240 milyon ton kargo elleçliyen Antwerp bu işlem hacmiyle AB'nin ikinci büyük limanı.

Rotterdam Liman Yönetimi Başkanı Simons, Avrupa ülkelerini, ayrıca petrol sözkonusu olduğunda yapıldığı gibi ağır mal stokları oluşturmaya çağırdı.

"Bakır, lityum, grafit ve diğer bazı önemli hammaddeler gibi malzemeler için de [petrole yaptığımızın] aynısını yapmalıyız." dedi.

Simons, iyi dağıtım ağlarına sahip limanların çevresindeki alanların bu tür stoklar için uygun olduğunu da ekledi.

(AEK)