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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 11:28
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 11:28
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Avrupa, kurtların koruma statüsünü düşürüyor

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu: “Karar, biyolojik çeşitlilik için tehlikeli bir geriye adımı temsil ediyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa, kurtların koruma statüsünü düşürüyor
Fotoğraf: Canva

Avrupa'da kurtlar, 2025 yılından itibaren avlanmaya karşı daha az korunacak.

Avrupa ülkeleri, dün (3 Aralık) oy çokluğuyla, artan kurt sayıları ve tarım ile hayvancılığa olan etkileri nedeniyle kurtların koruma statülerinin düşürülmesini kabul etti.

Kararla birlikte kurtların statüsü, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) kapsamında, "sıkı koruma altındaki" statüsünden "koruma altındaki" statüsüne indirilecek.

Şu ana kadar kurtlar, ciddi bir tehdit oluşturmadıkları sürece kasıtlı olarak avlanmaya veya yakalanmaya karşı koruma altındaydı.

“Endişe verici bir emsal”

Yeni statüyle birlikte, kurtların "herhangi bir şekilde kullanılmasının" düzenlenmesi ve popülasyonlarının tehlikeye girmesinin önlenmesi gerektiği belirtildi. Ancak bu düzenleme, onları avlamayı çok daha kolay hale getirecek.

Reuters’ın haberine göre karara, hayvan refahı grupları ve hayvan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) yaptığı açıklamada "Bugünkü karar, biyolojik çeşitlilik için tehlikeli bir geriye adımı temsil ediyor ve Avrupa'da yaban hayatı koruma konusunda endişe verici bir emsal oluşturuyor," dedi.

Değişiklik, 46 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin en az üçte biri itiraz etmediği takdirde 7 Mart'ta yürürlüğe girecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kurtlar koruma altındaki türler Bern Sözleşmesi Avrupa Konseyi
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