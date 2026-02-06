Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Avrupa Konseyi (Council of Europe) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti, Marc Cools başkanlığında 9-11 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirecek.
Konsey’den yapılan açıklamada, ziyaretin, Kongre tarafından 27 Mart 2025’te kabul edilen ve Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin bildirinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Ziyaretin, 2025 yılının mayıs, haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen önceki temasların ardından planlandığı kaydedildi.
Kimlerle görüşülecek?
Heyette, Türkiye’de yerel demokrasinin durumu hakkında Kongre Raportörü Bryony Rudkin (Birleşik Krallık), İnsan Hakları Daimi Raportörü Gudrun Mosler-Törnstörm (Avusturya) ve Bağımsız Uzmanlar Grubu Başkanı Prof. Angel Moreno yer alacak.
Kongre heyeti, Türkiye’nin Kongre nezdindeki ulusal delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) temsilcileri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ile görüşmeler yapacak.
Heyetin ayrıca, 2025 yılından bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Kongre üyesi Hasan Akgün ile İzmir’in eski Belediye Başkanı ve Kongre eski Başkan Yardımcısı Tunç Soyer’i ziyaret etmesi bekleniyor. (HO/TY)