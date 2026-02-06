ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 16:44 6 Şubat 2026 16:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 16:48 6 Şubat 2026 16:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu tutuklu belediye başkanlarının durumunu görüşmek üzere 9-11 Şubat’ta Türkiye’ye geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye üst düzey ziyaret
Fotoğraf: Avrupa Konseyi’nin resmî internet sitesi

Avrupa Konseyi (Council of Europe) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti, Marc Cools başkanlığında 9-11 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirecek.

Konsey’den yapılan açıklamada, ziyaretin, Kongre tarafından 27 Mart 2025’te kabul edilen ve Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin bildirinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Söz konusu bildiride, Türkiye makamlarına aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması, görevden alma ve tutuklamalara son verilmesi çağrısı yapılmıştı.

Ziyaretin, 2025 yılının mayıs, haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen önceki temasların ardından planlandığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025

Kimlerle görüşülecek?

Heyette, Türkiye’de yerel demokrasinin durumu hakkında Kongre Raportörü Bryony Rudkin (Birleşik Krallık), İnsan Hakları Daimi Raportörü Gudrun Mosler-Törnstörm (Avusturya) ve Bağımsız Uzmanlar Grubu Başkanı Prof. Angel Moreno yer alacak.

Kongre heyeti, Türkiye’nin Kongre nezdindeki ulusal delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) temsilcileri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ile görüşmeler yapacak.

Heyetin ayrıca, 2025 yılından bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Kongre üyesi Hasan Akgün ile İzmir’in eski Belediye Başkanı ve Kongre eski Başkan Yardımcısı Tunç Soyer’i ziyaret etmesi bekleniyor. (HO/TY)

Tunç Soyer: Yeni bahaneler aranmayacaksa, barış ve demokrasi önünde engel kalmamıştır
Tunç Soyer: Yeni bahaneler aranmayacaksa, barış ve demokrasi önünde engel kalmamıştır
1 Şubat 2026
Haber Yeri
İstanbul
Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tutuklu belediye başkanları ekrem imamoğlu tunç soyer Hasan Akgün
ilgili haberler
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye 'Demirtaş'ı serbest bırak' çağrısı
18 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-turkiye-ye-demirtas-i-serbest-birak-cagrisi-311656
'Umut hakkı'nı görüşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne STK’lerden mektup
16 Eylül 2025
/haber/umut-hakki-ni-gorusen-avrupa-konseyi-bakanlar-komitesine-stklerden-mektup-311578
Avrupa Konseyi 'Öcalan' dosyasını görüşüyor: Gündem umut hakkı
15 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-ocalan-dosyasini-gorusuyor-gundem-umut-hakki-311531
ECRI 6. İZLEME RAPORU YAYIMLANDI
Avrupa Konseyi: Türkiye'de nefret söylemi ve suçları artıyor
13 Haziran 2025
/haber/avrupa-konseyi-turkiye-de-nefret-soylemi-ve-suclari-artiyor-308340
Avrupa Konseyi’nden Alevileri hedef alan SMO gruplarına yaptırım kararı
29 Mayıs 2025
/haber/avrupa-konseyinden-alevileri-hedef-alan-smo-gruplarina-yaptirim-karari-307884
Avrupa Konseyi, tutuklu belediye başkanlarıyla görüşme talep edecek
27 Mart 2025
/haber/avrupa-konseyi-tutuklu-belediye-baskanlariyla-gorusme-talep-edecek-305915
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Osman Kavala çağrısı
20 Eylül 2024
/haber/avrupa-konseyi-nden-turkiye-ye-osman-kavala-cagrisi-299908
Avrupa Konseyi’nden çağrı: Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın
19 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyinden-cagri-kavala-ve-demirtas-serbest-birakilsin-296618
AİHM KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU
Avrupa Konseyi: "Türkiye 'zorunlu askerlik' ve 'zorunlu din dersi'ne seçenek sunmak zorunda"
14 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyi-turkiye-zorunlu-askerlik-ve-zorunlu-din-dersi-ne-secenek-sunmak-zorunda-296548
Avrupa Konseyi raportörü Kavala için geliyor
7 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyi-raportoru-kavala-icin-geliyor-296297
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye 'Demirtaş'ı serbest bırak' çağrısı
18 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-turkiye-ye-demirtas-i-serbest-birak-cagrisi-311656
'Umut hakkı'nı görüşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne STK’lerden mektup
16 Eylül 2025
/haber/umut-hakki-ni-gorusen-avrupa-konseyi-bakanlar-komitesine-stklerden-mektup-311578
Avrupa Konseyi 'Öcalan' dosyasını görüşüyor: Gündem umut hakkı
15 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-ocalan-dosyasini-gorusuyor-gundem-umut-hakki-311531
ECRI 6. İZLEME RAPORU YAYIMLANDI
Avrupa Konseyi: Türkiye'de nefret söylemi ve suçları artıyor
13 Haziran 2025
/haber/avrupa-konseyi-turkiye-de-nefret-soylemi-ve-suclari-artiyor-308340
Avrupa Konseyi’nden Alevileri hedef alan SMO gruplarına yaptırım kararı
29 Mayıs 2025
/haber/avrupa-konseyinden-alevileri-hedef-alan-smo-gruplarina-yaptirim-karari-307884
Avrupa Konseyi, tutuklu belediye başkanlarıyla görüşme talep edecek
27 Mart 2025
/haber/avrupa-konseyi-tutuklu-belediye-baskanlariyla-gorusme-talep-edecek-305915
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Osman Kavala çağrısı
20 Eylül 2024
/haber/avrupa-konseyi-nden-turkiye-ye-osman-kavala-cagrisi-299908
Avrupa Konseyi’nden çağrı: Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın
19 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyinden-cagri-kavala-ve-demirtas-serbest-birakilsin-296618
AİHM KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU
Avrupa Konseyi: "Türkiye 'zorunlu askerlik' ve 'zorunlu din dersi'ne seçenek sunmak zorunda"
14 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyi-turkiye-zorunlu-askerlik-ve-zorunlu-din-dersi-ne-secenek-sunmak-zorunda-296548
Avrupa Konseyi raportörü Kavala için geliyor
7 Haziran 2024
/haber/avrupa-konseyi-raportoru-kavala-icin-geliyor-296297
Sayfa Başına Git