Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Avrupa Konseyi (Council of Europe) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti, Marc Cools başkanlığında 9-11 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirecek.

Konsey’den yapılan açıklamada, ziyaretin, Kongre tarafından 27 Mart 2025’te kabul edilen ve Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin bildirinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Söz konusu bildiride, Türkiye makamlarına aralarında Ekrem İmamoğlu ’nun da bulunduğu tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması, görevden alma ve tutuklamalara son verilmesi çağrısı yapılmıştı

Ziyaretin, 2025 yılının mayıs, haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen önceki temasların ardından planlandığı kaydedildi.

