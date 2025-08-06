Avrupa Konseyinden "gençlik delegesi" Hocaoğulları'nın tutuklanmasına sert tepki

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları’nın 5 Ağustos Salı günü Ankara’da gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasını bir açıklamayla "kınadı".

Euronews'un haberine göre Cools, Hocaoğulları’nın Konseyde yaptığı konuşma gerekçesiyle tutuklanmasının "ifade özgürlüğü hakkını açıkça hiçe say[dığını]" söyledi.

Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyinde dört ay önce yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklandı.

Hocaoğulları'na karşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca açılan iki ayrı soruşturma dosyası Ankara’da birleştirildi.

2002 doğumlu Enes Hocaoğulları, şubat 2025'te Avrupa Konseyi Gençlik Delegeliğine seçilmişti. 30 Mart 2025’te Kongre Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’deki tutuklu belediye başkanlarına ve gençlerin barışçıl protestolarda maruz kaldığı polis şiddetine dikkat çekmişti. Hocaoğulları, konuşmasında 19 Mart'ta gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları gündeme getirmişti:

"Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökce, İlker Caniklioğlu, Zeynep Kuray, Enes Hocaoğulları. Bunların sadece isim olduğunu düşünebilirsiniz ama bunlar birer hikâye. Bu ay (Mart) Türkiye'deki demokratik gerilemeden etkilenen insanların hikâyeleri."

"Nereden mi biliyorum? Benim adım da onlardan biri. Geçen hafta sokaklarda, bu hafta Saray'da demokrasi mücadelesi veriyordum. (...) Polis güçlerinin bize biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su da dahil olmak üzere orantısız bir vahşet uyguladığı ilk günden beri oradaydım. Akranlarımın gözaltına alınıp sokaklarda arandığı anlarda da oradaydım."