Avrupa Konseyi’nden Alevileri hedef alan SMO gruplarına yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Suriye’nin batısında ‘sahil bölgesi’ olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus’un kırsal bölgelerinde, 6-9 Mart tarihlerinde yaşanan etnik temizlik saldırılarına karışan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı üç grubu ve iki komutanı yaptırım listesine ekledi.

28 Mayıs 2025 tarihli kararda, Sultan Süleyman Şah Tugayı ve lideri Muhammed Hüseyin el-Casim (Ebu Amşe), Hamza Tümeni ve lideri Seyf Polat Ebu Bekir ile Sultan Murad Tümeni’nin sahil bölgesinde ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları belirtildi.

Ebu Amşe ve Seyf Polat Ebu Bekir’in liderliğindeki örgütler, Türkiye destekli silahlı gruplar arasında yer alıyor ve TSK’nin Suriye’de gerçekleştirdiği tüm askeri operasyonlara katıldı. Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık iktidarının ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesiyle birlikte, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan yeni yönetim; Ebu Amşe’yi 62. Tümen Komutanı, Seyf Polat Ebu Bekir’i ise 76. Tümen Komutanı olarak atadı, her iki isme de tuğgeneral rütbesi verdi.

İnfaz, işkence, zorla yerinden etme

Konsey kararında, söz konusu kişi ve örgütlerin yaptırım listesine alınma gerekçeleri şöyle sıralandı:

Muhammed Hüseyin el-Casim (Ebu Amşe)

Suriye savaşında faaliyet gösteren Sultan Süleyman Şah Tugayı’nın kurucusu ve lideridir.

El-Casim komutasındaki örgüt, Mart 2025’te Suriye’nin sahil bölgesindeki şiddet olaylarına katılmış ve sivilleri, özellikle Alevi topluluğunu hedef alarak keyfi sivil infazları da içeren saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, keyfi infazlar da dâhil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinden sorumludur.

*Ebu Amşe (solda) ve Seyf Polat Ebu Bekir (sağda), MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte, 19 Aralık 2024. (Fotoğraf: @seyfebubekir1/X)

Seyf Polat Ebu Bekir

2016 yılında kurulan ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir milis örgütü olan Hamza Tümeni’nin lideridir.

Seyf Polat Ebu Bekir’in komutası altındaki örgüt, Suriye iç savaşı boyunca çok sayıda işkence vakasından, zorla para alma (haraç) ve özellikle Afrin ve Halep bölgelerinde olmak üzere sivil halkın zorla yerinden edilmesinden sorumludur.

Örgüt, Mart 2025’te Suriye’nin sahil bölgesindeki şiddet olaylarına katılmış ve sivilleri, özellikle Alevi topluluğunu hedef alarak, keyfi sivil infazları da içeren saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, keyfi infazlar da dâhil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinden sorumludur.

*Seyf Polat Ebu Bekir (solda) ve Ebu Amşe (sağda), Alaattin Çakıcı ile birlikte, 17 Temmuz 2024. (Fotoğraf: @seyfebubekir1/X)

Konsey, çoğunluğu Türkmen milislerden oluşan Ebu Amşe’nin örgütü Sultan Süleyman Şah Tugayı ile Seyf Polat Ebu Bekir’in örgütü Hamza Tümeni’ni de aynı gerekçelerle yaptırım listesine ekledi.

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Sultan Murad Tümeni’nin ise, Esad yönetiminin son ermesinden önce Kürtlere ve Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik operasyonlara katıldığını ve bu süreçte işkence, keyfi tutuklamalar, zorla kaybetmeler ve tutuklulara kötü muamele uygulamalarında bulunduğunu kaydedildi.

Örgütün, Suriye dışında Libya, Dağlık Karabağ ve Nijer’deki askeri operasyonlara da katıldığını hatırlatan Konsey, sahil bölgesinde keyfi infazlar da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını belirtti.

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(VC)