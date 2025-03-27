Avrupa Konseyi, tutuklu belediye başkanlarıyla görüşme talep edecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (AYBYK), Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin yayımladığı bildiri, bugün Strasbourg'da düzenlenen genel kurul oturumunda kabul edildi.

DW Türkçenin haberine göre; yapılan oylamada 58 evet, 7 hayır ve 1 çekimser oy kullanıldı.

Türkiye raportörleri David Eray (İsviçre) ve Bryony Rudkin’in (İngiltere) kaleme aldığı bildiride, AYBYK'nin en kısa sürede Türkiye'ye bir inceleme heyeti göndereceği ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu belediye başkanları ile yüz yüze görüşme talep edeceği belirtildi.

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"Tutuklamalara son verin"

Bildiride, Ankara’dan "siyasi çoğulculuğu kısıtlayan, insan haklarını ihlal eden, demokrasinin temellerini zayıflatan ve Türkiye'deki yerel yönetimlere zarar veren toplantı ve ifade özgürlüğüne yönelik aşırı geniş sınırlamaları kaldırması" talep edildi.

Ayrıca, "özellikle seçim bağlamında, terör suçları veya hakaret suçlarına ilişkin geniş yorum ve uygulamalara dayanarak muhalefet partilerinden seçilmiş temsilcilerin yargılanmasına ve tutuklanmasına son vermesi” istendi.

Metinde, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda, İmamoğlu da dâhil olmak üzere, hâlihazırda tutuklu olan yerel vekillerin serbest bırakmaları, savunma haklarının güvence altına alınması ve makul bir şüpheyi destekleyen açık kanıtlar bulunmadığında tutukluluğun yaygın kullanımından kaçınılması" gerektiği ifade edildi.

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AYBYK Başkanı: Hapse atılmasının adaletle ilgisi yok AYBYK Başkanı Marc Cools, 23 Mart Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararını kınamış ve "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu: "Belediye Başkanı İmamoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dönemde hapse atılmasının adaletle hiçbir ilgisi yoktur, tamamen siyasetle ilgilidir. Bu, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamaya yönelik planlı bir harekettir ve demokrasiye saldırı anlamına gelmektedir. Aynı nedenle, İstanbul Üniversitesi'ni bu hafta Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptalini geri almaya çağırıyoruz. Üniversite diplomasına sahip olmak Cumhurbaşkanı adayları için bir gerekliliktir. Diplomanın verilmesinden 30 yıldan fazla bir süre sonra ve tam da ihtiyacı olduğu anda elinden alınması tesadüf olamaz. Üniversite, diplomayı geri vermelidir."

AYBYK nedir?

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi içinde yerel yönetimleri temsil eden kurumdur.

Kongre, bünyesinde “İzleme”, “Yönetişim” ve “Güncel İşler” olarak üç komite bulunuyor.

AYBYK, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirme, yerel ve bölgesel yönetişimi iyileştirme ve Avrupa'daki bölgelerarası ve sınır bölgeleri arasındaki iş birliğini geliştirme amacıyla hareket ediyor.

AYBYK, ayrıca Avrupa'da yerel yönetimlerin referans belgesi niteliğindeki Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı hazırlayan kuruluş olarak da biliniyor.

Yerel yönetimin temel prensiplerini ortaya koyan bağlayıcı nitelikteki Şart, Türkiye tarafından bazı çekincelerle 1 Nisan 1993'ten itibaren yürürlüğe konmuştu.

(RT)