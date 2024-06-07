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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 17:58
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 18:07
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Avrupa Konseyi raportörü Kavala için geliyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörü Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerin odağında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili verdiği kararlara uyulmaması yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avrupa Konseyi raportörü Kavala için geliyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörlerinden Stefan Schennach, Türkiye'nin yükümlülük ve taahhütlerini değerlendirmek amacıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'a bir denetim ziyareti düzenleyecek.

Avusturya'dan gelen sosyalist grup üyesi Schennach, ziyareti kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi gruplar ve parlamento komiteleriyle bir araya gelecek. Ayrıca, Türkiye'nin AKPM delegasyonu, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle de görüşmeler yapacak. Schennach'ın Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'daki hakimlerle, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik toplulukla olan toplantıları da planlanıyor.

Görüşmelerde, Türkiye'deki son siyasi ve yargısal gelişmeler ele alınacak. Özellikle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili verdiği kararların uygulanma durumu üzerinde durulması bekleniyor. Bu ziyaret, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki sürecin detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacak.

(Mİ)

AİHM Osman Kavala PACE
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