Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Osman Kavala çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "hak ihlali var tahliye edilsin" kararına rağmen serbest bırakılmayan hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Komite üyeleri 17-19 Eylül tarihlerindeki toplantılarda Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Kavala hakkında AİHM tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanıp 11 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan kararın icra sürecini de görüştü.

AİHM kararlarını yeri getirme yükümlülüğü hatırlatıldı

DW Türkçe'nin aktardığına göre, toplantıların ardından 19 Eylül'de Bakanlar Komitesi'nin internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Türkiye'ye bir kez daha AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğü hatırlatıldı.

Türkiye’deki yetkililerden, 24 Ekim'de Türkiye'de yapılacak ikinci üst düzey teknik toplantıya Kavala hakkındaki yargı kararlarının uygulanması yolunda 'somut ve sonuç odaklı önerilerle gelmeleri' istendi.

Komite ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını hâlâ incelememiş olmasından duyduğu "üzüntüyü" kaydetti.

Yargı dahil Türkiye makamları Kavala'nın derhal serbest kalmasını sağlayacak adımlar atmaya davet edildi.

Ne olmuştu?

Osman Kavala, Bakanlar Komitesinin atıf yaptığı AİHM kararına Türkiye mahkemelerinin uymayı reddettiği gerekçesiyle 18 Ocak 2024 tarihinde ikinci kez AİHM'ye başvurmuştu. Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği AİHM kararlarına uymakla yükümlü.

Bu ikinci davaya Türkiye Barolar Birliği, İfade Özgürlüğü Derneği, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Amerikalı aktör George Clooney ve eşi insan hakları avukatı Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Vakfı gibi kuruluşlar da müdahil olmak için talepte bulunmuştu.

AİHM, Clooney Vakfı'nın başvurusunu kabul etti. Vakfın destekçileri arasında Bill ve Melinda Gates Vakfı, Microsoft, Versace Vakfı, Smith Aile Fonu, Amerikan Barolar Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği de var.

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