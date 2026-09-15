Avrupa Konseyi'nden LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepki

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi LGBTİ Hakları Raportörü Helen Belcher, Türkiye’de LGBTİ+ örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Belcher, farklı illerde gerçekleştirilen baskınlar, gözaltılar ve erişim engellerine ilişkin haberleri “derin endişeyle” takip ettiklerini dile getirdi.

“Kongre, Türkiye’de LGBTİ örgütlerini, aktivistleri ve insan hakları savunucularını hedef alan koordineli baskınlar, gözaltılar ve kısıtlamalara ilişkin haberlerden derin endişe duyuyor” diyen Belcher, çok sayıda kişi ve örgüt hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Belcher, soruşturmalar kapsamında dernek ofisleri ve evlerde aramalar yapıldığını, kişilerin gözaltına alındığını ve elektronik cihazlara el konulduğunu aktardı.

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‘Aile değerleri gerekçe gösterilemez’

Suç soruşturmaları ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlerin hukuka dayanması, meşru bir amaç bakımından gerekli ve orantılı olması gerektiğini vurgulayan Belcher, bu tedbirlerin temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmak için kullanılamayacağını söyledi.

Belcher şöyle devam etti:

Bu tedbirler, kişileri ve örgütleri cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri veya meşru insan hakları faaliyetleri nedeniyle hedef almak için kullanılmamalı. Yalnızca LGBTİ+ kişi ya da örgüt olmak, otomatik olarak şüphe altında olmak veya cezasız biçimde hedef alınabilmek anlamına gelmemeli.

Belcher, operasyonların “aile değerleri” gerekçesiyle savunulmasına da tepki göstererek, “LGBTİ+’ların da ailelerin bir parçası olduğu gerçeği görmezden geliniyor” dedi.

AİHS’in 10. ve 11. maddelerini hatırlattı

İfade özgürlüğü ile toplantı ve örgütlenme özgürlüklerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. ve 11. maddeleriyle güvence altına alındığını hatırlatan Belcher, bu hakların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Sivil toplum örgütlerinin demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu belirten Belcher, örgütlerin hem kırılgan gruplara destek sunduğunu hem de kamusal tartışmaya katkı sağladığını belirtti.

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Türkiye’ye çağrı

Belcher, Türkiye makamlarına LGBTİ+ örgütleri, aktivistler ve insan hakları savunucularına ilişkin tüm işlemlerde hukukun üstünlüğüne ve AİHS kapsamındaki temel haklara uyma çağrısı yaptı.

“Sivil toplum örgütlerine ve çevrimiçi ifadeye getirilen her türlü kısıtlamanın etkili bir yargısal denetime tabi tutulmasını ve hukuka uygunluk, gereklilik ve orantılılık koşullarını açıkça karşılamasını talep ediyorum” dedi.

Belcher, temel hak ve özgürlüklerini barışçıl biçimde kullanan kişilerin “yıldırma, ayrımcılık veya kriminalizasyonla karşı karşıya kalmaması gerektiğini” söyledi.

Kongrenin insan hakları ve kapsayıcı demokratik katılım için çalışan yerel ve bölgesel aktörler ile sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Belcher, Türkiye’deki gelişmeleri izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

(NÖ)