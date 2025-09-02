Avrupa Konseyi heyeti, Enes Hocaoğulları'nı ziyaret edecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkanı Marc Cools liderliğindeki bir heyet, Türkiye’de tutuklu bulunan Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları’nı ziyaret etmek ve bilgi almak üzere yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Kongre Başkanı Cools'un yanı sıra Kongre Gençlik Sözcüsü Véronique Bertholle, İnsan Hakları Daimi Raportör Yardımcısı Peter Drenth ve Kongre Genel Sekreteri Mathieu Mori de heyette bulunuyor.

Hocaoğulları'nı ziyaret edecek

Heyetin Ankara'da cezaevinde bulunan Enes Hocaoğulları'nı ziyaret etmesi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Barosu, insan hakları ve gençlik örgütlerinin yanı sıra Kongre'ye Türkiye'den katılan heyet ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Enes Hocaoğulları, 8 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

Ziyaret sonucu açıklanacak

Heyet, ziyaretlerinin sonuçlarına ilişkin 5 Eylül'de Ankara Hilton Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirilecek. Diğer yandan heyetin, iddianamesi tamamlanan ve ilk kez 8 Eylül'de hakim karşısına sıkacak olan Enes Hocaoğulları'nın duruşmasına katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

"İfade özgürlüğünün açık ihlali"

Heyete başkanlık eden Kongre Başkanı Marc Cools, konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak Türkiye adına Kongre delegesi olan Hocaoğulları’nın tutuklanmasını "en güçlü şekilde" kınamıştı. Hocaoğulları’na yöneltilen suçlamaların bir Kongre oturumunda dile getirdiği sözlere dayandırıldığını belirten Cools, bunun "ifade özgürlüğünün açık ihlali" olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu? Hocaoğulları, 30 Mart'taki oturumda yaptığı konuşmada 19 Mart operasyonlarına ilişkin "Geçen hafta sokaklarda, bu hafta Saray'da demokrasi mücadelesi veriyordum. (...) Polis güçlerinin bize biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su da dahil olmak üzere orantısız bir vahşet uyguladığı ilk günden beri oradaydım. Akranlarımın gözaltına alınıp sokaklarda arandığı anlarda da oradaydım" demişti. Hocaoğulları, 5 Ağustos’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişinde pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen genç delege, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(AB)