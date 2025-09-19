ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 09:47
 Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 10:56
2 dk Okuma

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 'Öcalan' kararı ne anlama geliyor?

Komite'nin TBMM’de kurulan komisyona ve mevcut yasa tekliflerine atıf yapmasının önemli olduğunu belirten Ergül, verilen kararı gecikmiş bir karar olarak değerlendirdi.

Abdullah Öcalan, ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ okuyor, 27 Şubat 2025. (Fotoğraf: MA)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 'Gurban Grubu' başlığında, PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı'da bulunan Emin Gurban, Civan Boltan ve Hayati Kaytan'ın dosyasını 'umut hakkı' bakımından inceledi. 15-17 Eylül tarihleri arasında üç gün süren toplantı sürecini takip eden avukat Rengin Ergül, Komite’nin verdiği ara kararı değerlendirdi.

18 Eylül 2025

Ergül, Komite'nin TBMM’deki komisyona ve mevcut yasa tekliflerine atıf yapmasının önemli olduğunu belirtti. Ancak Komite'nin verdiği ara kararı gecikmiş bir karar olarak değerlendirerek, şunları söyledi:

"Kararda, Türkiye’nin bu konuda adım atmadığı takdirde ileride uygulanabilecek olası yaptırımlar açısından bir öngörü yok. Bir sonraki sene için kesin bir takvimin belirlenmemiş olması da bir eksiklik. Komite’nin mevcut çalışma yapısı açısından ilk AİHM kararının üzerinden 11 yıl geçtiğini düşündüğümüzde 2014'ten bu yana bu ara kararın çoktan kurulmuş olması gerekiyordu. Ne kadar iyi bir karar çıkarsa çıksın bunlar geç kalınmış kararlar. Kaldı ki iyi ya da kötü diyebileceğimiz kararlar da çıkmadı."

"Diplomatik dili sert değil"

Komite'nin ara kararını eleştiren Ergül, "Türkiye'nin İnsan Hakları Eylem Planı'nda ağırlaştırılmış müebbete ilişkin yeni düzenlemelerin de yer alması gerektiğini belirtirken; komisyon ve sürece atıfla Meclis’te daha önce sunulmuş yasa taslaklarının esas alınması gerektiğini söylüyor. 'Derin üzüntü duydukları' ifade etmeleri, Türkiye'ye ilişkin 'yasa değiştirme' daveti, diğer ülke örneklerini esas alma önerisi... Tüm bu ifadelerden Komite’nin kurduğu diplomatik dilin sert olmadığını çok net görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Komisyona misyon yüklendi"

Ergül, Komite’nin ara kararında "terörsüz Türkiye" ifadesini kullanmasının rahatsız edici olsa da sürece atıfta bulunulmasının önemli olduğunadikkat çekerek, "Umut hakkı bağlamında hem sürece hem komisyona bir misyon yüklemiş oldu. TBMM’de ağırlaştırılmış müebbetle ilgili daha önce sunulmuş yasa taslaklarını esas almalarını ya da Meclis’te süreçten kaynaklı kurulmuş mevcut komisyonun bu konuda hazırlık yapması gerektiğini ileterek sürece ve komisyona bir misyon yüklemiş oldu" dedi.

"Meclis harekete geçmeli"

Komite'nin Türkiye'ye Haziran 2026'ya kadar yeni eylem planı sunması için süre verdiğini hatırlatan Ergül, "Ara karar Komite’nin diplomatik olarak bu dosyayı daha yakından takip edeceği anlamına geliyor. Bakanlar Komitesi, bu toplantısında Türkiye'yi hala kararla uyumlu olarak yasasını değiştirmediği için bu durumundan derin üzüntü duyduğunu not düştü. Türkiye'yi yasasını değiştirmeye çağırdı. Meclis ve komisyonda sorumluluk alan tüm siyasi parti temsilcileri bu çağrıya kulak vermeli ve adım atmalı" çağrısı yaptı.

(AB)

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

