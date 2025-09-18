Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye 'Demirtaş'ı serbest bırak' çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan 1537'nci toplantısında, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş (No. 2) ve ilgili davaların uygulanmasını yeniden gündeme aldı.

Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını hatırlatarak, Demirtaş ve diğer seçilmiş milletvekillerinin yeterli delil olmadan tutuklandığını, bu tutuklamaların siyasi amaç taşıdığını ve ifade özgürlüğü ile siyasi temsiliyet haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Adım atma çağrısı

Bakanlar Komitesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruları hâlâ incelememiş olmasından derin kaygı duyduğunu belirtti ve Türkiye’yi, AİHM kararlarına uygun şekilde Demirtaş ve diğer başvurucuların derhal serbest bırakılması için adım atmaya çağırdı. Komite ayrıca, mahkemelerce alternatif tedbirleri değerlendirilmesini önerdi.

Genel tedbirler bağlamında ise, Komite, Türkiye’nin halen mevcut anayasal ve yasal çerçeveyi yeterli görmesini eleştirerek, bunun siyasi çoğulculuğu ve muhalefet temsilcilerinin özgürce görev yapmasını güvence altına almadığını vurguladı. Son dönemde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair yüksek sayıdaki girişim ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması da endişe kaynağı olarak öne çıktı.

'İfade özgürlüğüne güvence' çağrısı

Komite, Türkiye’ye, siyasi çoğulculuğu güçlendirecek ve ifade özgürlüğünü güvence altına alacak yasal reformlar yapma, savcı ve yargıçlar için AİHM standartlarına uygun eğitimler sağlama çağrısında bulundu.

Komite, daha genel olarak, yetkilileri "Ulusal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ve "Terörsüz Türkiye Girişimi"ni daha fazla dikkate almaya teşvik ederek, yetkilileri, bu davadaki bireysel ve genel tedbirlerin uygulanmasında ilerleme sağlamak amacıyla Komite ve Sekretarya ile işbirliği yapmaya davet etti.

Bakanlar Komitesi, bireysel önlemleri Aralık 2025’teki toplantısında, genel önlemleri ise Mart 2026’da tekrar değerlendirecek.

(AB)