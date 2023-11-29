Avrupa Komisyonu raporunda Türkiye’ye “Hamas” eleştirisi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'nin 29-30 Haziran 2023 tarihlerindeki toplantısında belirlendiği üzere, AB-Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumuna ilişkin raporunu bugün açıkladı.

Rapor, başta ekonomi olmak üzere AB-Türkiye ilişkilerinin önemli başlıklarından oluşuyor.

Komisyon, Genişleme Politikasına ilişkin 2023 raporunu ve katılım sürecindeki duruma dair Türkiye olağan ülke raporunu 8 Kasım'da yayınlamıştı.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ukrayna savaşı

Raporun sonuç bölümünde, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Mart ayındaki Avrupa Konseyi tarafından AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin son değerlendirmeden bu yana Doğu Akdeniz’de meydana gelen ve her iki tarafta da gerginlik yaratan dinamikleri durdurmaya yönelik çabalar ve işbirliği sürdürüldü.

Türkiye, ticari ilişkilerinin de olduğu çeşitli AB üyesi devletlerle ilişkilerinde daha yapıcı bir tutum sergiledi.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, Ukrayna için hayati önem taşıyan temel ürünlerin ihracatı da olmak üzere bazı yararlı girişimlere öncülük etti.

Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki tutumu ve ada için “iki devletli çözüm”ü yüksek sesle desteklemesi büyük bir zorluk teşkil ediyor.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ihlalleri

Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda verdiği askeri destek ve Hamas'a ilişkin görüşleri AB'nin tutumuyla çelişiyor.

Ayrıca, AİHM kararlarının uygulanmaması da dahil olmak üzere, iç hukuktaki ciddi insan hakları ve hukukun üstünlüğü ihlalleri nedeniyle, AB-Türkiye ilişkilerinde aşılması gereken pek çok engel olduğu açıktır.

Hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin diyaloğun sürdürülmesi, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.”

Vize kolaylığı Raporun tavsiyeler bölümünde, Türkiye vatandaşlarının vize almasına dair şu değerlendirme yer aldı: “AB'ye vize başvurusunda bulunan belirli Türkiye vatandaşları kategorileri (iş insanları, öğrenciler, AB'de aile üyeleri olan Türkiye vatandaşları gibi) başta olmak üzere, vize başvurularına erişimi kolaylaştırmak için Üye Devletlerle olanaklar araştırılmalı. Bu aynı zamanda, uzun geçerliliğe sahip çok girişli vizelerin verilmesine olanak sağlamak amacıyla Vize Kanununun esnekliklerinden tam olarak faydalanmayı da içermeli.”

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. [İngilizce/PDF]