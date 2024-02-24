Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Türkiye'yi ziyaret etti

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), 13-22 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşen heyet, Antalya, Iğdır, Van ve İstanbul Maltepe hapishanelerini de ziyaret ettiklerini duyurdu.

Heyet, 35 aydır haber alınamayan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı Adası’nı ziyaret etmedi.

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CPT 1. Komite Başkan Yardımcısı (Delegasyon Başkanı) Hans Wolff ve Therese Rytter, 2. Başkan Yardımcısı Juan Carlos Da Silva Ochoa ve Marie Kmecová, CPT Sekreterliği'nden Hugh Chetwynd (Yönetici Sekreter), Elvin Aliyev ve Monica Martinez ile iki uzman, Belçika’dan hapishane müdürü Jurgen Van Poecke ve Birleşik Krallık’tan tıp doktoru Kate Wood heyette yer aldı.

Yapılan açıklamada ziyaretin temel amacının yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutulan kişilere yapılan muameleyi incelemek olduğu belirtildi.

LGBTİ+ ve kadın mahpusların durumu

Açıklama şöyle:

"Ziyaretin bir diğer odak noktası LGBTİ+ ve kadın mahpusların durumuydu.

"Ziyaret vesilesiyle heyet, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan tutukluların durumu ve özellikle dış dünyayla ilişkileriyle ilgili bazı konuları da ilgili yetkililerle görüştü.

"Ziyaret sırasında heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye'den Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililerle de görüş alışverişinde bulundu.

"Ayrıca, Ulusal Önleme Mekanizması (UÖM) Başkanı sıfatıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Ankara Cezaevi İzleme Kurulu üyeleri ve bu alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle CPT'yi endişelendiren konular hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

"Ziyaretin sonunda heyet, ön gözlemlerini Türk yetkililere sundu.

"Ziyaret CPT'nin şu üyeleri tarafından gerçekleştirildi: Komite 1. Başkan Yardımcısı Hans Wolff (Heyet Başkanı), 2. Başkan Yardımcısı Therese Rytter, Juan Carlos Da Silva Ochoa ve Marie Kmecová.

"Hugh Chetwynd (İcra Sekreteri), Elvin Aliyev ve CPT Sekreterliği'nden Monica Martinez tarafından desteklendi ve iki uzman tarafından desteklendi: Cezaevi müdürü Jurgen Van Poecke (Belçika) ve tıp doktoru Kate Wood (Birleşik Krallık).

Heyet şu cezaevlerini ziyaret etti:

Antalya S Tipi Cezaevi

Iğdır S Tipi Cezaevi

Van F Tipi Cezaevi

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi

Antalya L Tipi Cezaevi

İstanbul - Maltepe 3 No'lu Yabancı Uyruklu Cezaevi."

Heyet, Bakan Tunç'u da ziyaret etti

Bakan Yılmaz Tunç da ziyareti sosyal medya hesabından duyurarak, "Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Heyet Başkanı Hans Wolff ve komite üyeleriyle Bakanlığımızda düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik. Her türlü şiddet ve işkencenin karşısında kararlılıkla durmayı sürdürecek, bu konuda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Heyet Başkanı Hans Wolff ve komite üyeleriyle Bakanlığımızda düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik.



Her türlü şiddet ve işkencenin karşısında kararlılıkla durmayı sürdürecek, bu konuda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Q5CczdBsZ1 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 22, 2024

(AÖ)