Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu feshedildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ ihtilafında arabuluculuk yapmak için 1992 yılında kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu feshedildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada AGİT Sekreterliği’ne, teknik konuları en geç 1 Aralık 2025’e kadar sonuçlandırması talimatı verdiğini belirtti.
Türkiye’den açıklama
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da AGİT Minsk Grubu’nun kapatılmasına dair bugün yazılı açıklama yaptı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada şöyle dendi:
“Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir.” (TY)