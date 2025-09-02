ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 10:55
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 11:03
1 dk Okuma

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu feshedildi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “Bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu feshedildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fotoğraf: AA

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ ihtilafında arabuluculuk yapmak için 1992 yılında kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu feshedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada AGİT Sekreterliği’ne, teknik konuları en geç 1 Aralık 2025e kadar sonuçlandırması talimatı verdiğini belirtti.

AGİT Minsk Grubu; Fransa, Rusya ve ABD’nin eş başkanlığında yaklaşık 30 yıl boyunca müzakereleri sürdürdü. Ancak, 2020 savaşından ve Azerbaycan’ın 2023 askeri saldırısından sonra grubun etkisi azaldı. 

Türkiye’den açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da AGİT Minsk Grubu’nun kapatılmasına dair bugün yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada şöyle dendi:

Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
AGİT Minsk Grubu azerbaycan-ermenistan ilişkileri Türkiye-Ermenistan ilişkileri ilham aliyev nikol paşinyan türkiye-ermenistan normalleşme süreci Dışişleri Bakanlığı karabağ
