Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu feshedildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ ihtilafında arabuluculuk yapmak için 1992 yılında kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu feshedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada AGİT Sekreterliği’ne, teknik konuları en geç 1 Aralık 2025’e kadar sonuçlandırması talimatı verdiğini belirtti.

AGİT Minsk Grubu ; Fransa, Rusya ve ABD’nin eş başkanlığında yaklaşık 30 yıl boyunca müzakereleri sürdürdü. Ancak, 2020 savaşından ve Azerbaycan’ın 2023 askeri saldırısından sonra grubun etkisi azaldı.