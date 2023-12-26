Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan Erdoğan'a Kıbrıs tepkisi

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs seçimlerine müdahalesini eleştirdiği bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı gazeteci Ali Kişmir'in 27 Aralık'taki duruşması öncesinde sert bir açıklama yayımladı.

EFJ Başkanvekili Mustafa Kuleli, 2020'deki bir yazısında "Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösterdiği" ve kurumun "manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği" iddiasıyla Kıbrıs’ta hakim karşısına çıkacak Kişmir için Türkiye'nin Kıbrıs politikasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Davayı "Kıbrıs Türk toplumundaki eleştirel sesleri bastırma operasyonu" olarak niteleyen Kuleli, “Erdoğan hükümeti Türkiye'deki gazetecilere yönelik baskı politikalarını Kıbrıs’a ihraç etmeye çalışıyor. Bağımsız ve egemen olduğunu iddia ettikleri KKTC'nin yargısına, siyasetine, medyasına müdahale ederek Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye’deki anti demokratik ve otoriter düzeni dayatıyorlar" dedi.

"Ismarlama bir siyasi davayla Kıbrıslı Türklere gözdağı verilmek istendiğini" belirten Kuleli; Kuzey Kıbrıs yargısının "baskılara boyun eğmeyerek siyasetçilere önemli bir ders vereceğini umduğunu" söyledi.

Gutiérrez: Gazetecileri susturmak için

EFJ'nin çağrısıyla sosyal ağlarda #AliKismir etiketiyle gazeteciliğin suç olarak görülemeyeceği vurgulanırken örgütün Genel Sekreteri Ricardo Gutiérrez de davaya tepki gösterdi:

"Meslektaşımız Ali Kişmir'e yönelik temelsiz ve orantısız suçlamaların geri çekilmesini talep ediyoruz. Gazetecileri susturmak için dava açmak otoriter rejimler tarafından gerçekleştirilen bir eylemdir. Yetkilileri eleştirel gazetecilere karşı cezai kovuşturma açmaktan vazgeçmeye çağırıyor ve ifade özgürlüğüne yönelik yükümlülüklerini hatırlatıyoruz.”

(HA)