"Avrupa eskiden Kavala'yı, Demirtaş'ı, Yüksekdağ’ı soruyordu, şimdi İmamoğlu’nu Altaylı’yı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP’nin önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun mesajını aktardı. İmamoğlu’nun tutsakların Silivri’den başka şehirlerdeki hapishanelere sevk edilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Özel “Kendisiyle ilgili değil ama çocuklarından ayrı annelerle ilgili, rehin alınan evlatlarla ilgili çok ciddi bir rahatsızlığı var. Diyor ki, 'Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına hemen anneleri, evlatları bıraksınlar. Biz yatarız, masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız' dedi. Ama bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun yapılmasına ciddi itirazı var" dedi.

Ardından da şunları ekledi:

“Elde bir delili olsa, bir kanıt olsa, görüntü çıksa, bir şey yakalasalar, bir yerden bir para mara bulsalar, bulamayacaklar, diyecekler ki budur. Bulamayınca bir tane çare var. Dünyaya kadar masumu buraya koyuyorlar. Çocuklarıyla tehdit edip, ‘Evladına kavuşmak için ifade ver’ diyorlar.

Kızdığını Afyon'a sürüyor, yerde yatırıyor. Düzce'ye sürüyor, yerde yatırıyor. Evladıyla tehdit ediyor. Bu şartlar altında milletin vicdanına seslenmek dışında başka yapacak hiçbir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, bu açtıkları yoldan yarın başkaları yürümeye kalkarsa dışarıda bir tane AKP’li belediye başkanı, AKP'de belediye başkanlığı yapmış bir kişi, bir tane AKP’li milletvekili kalmaz.”

"Bu hikayenin Almancaya tercümesi yok"

Özel daha sonra yarın Avrupa Konseyi toplantısı için Belçika’ya gideceğini belirtti. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sosyal demokrat partilerinin davetli olduğunu söyleyen Özel toplantıya geniş bir katılım olacağını ifade etti.

Avrupa Birliği'ne üye olmayan devletler arasından davet edilen tek partinin CHP olduğundan bahseden Özel şöyle devam etti:

"Başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ve bakanlarla beraber dünyadaki gelişmeleri, bölgedeki gelişmeleri konuşacağız.

Ama tabii ki gittiğimizde karşımıza yine ne çıkacak? Eskiden Osman Kavala çıkıyordu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ çıkıyordu. Şimdi karşımıza Ekrem İmamoğlu’nun durumu çıkacak. Belediye başkanlarımızın durumu, gazetecilerin durumu çıkacak. Ne diyeceğim?

Türkiye'nin geçmişte en yüksek reytingli tartışma programlarını yöneten, konvansiyonel medyayı bırakıp YouTube alanına geçince her gün Türkiye rekorları kıran ve sadece siyaset yorumlayan, zaman zaman beni, partimi eleştiren, herkesi eleştiren çok izlenen birisinin tutuklanması çıkacak. Cumhurbaşkanına fiili saldırıdan içeride gazeteci tutuyorlar. Şimdi bunu nasıl anlatacağız? Benim Almancam var da bu hikayenin Almancaya tercümesi yok.

Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. O eski konforlu siyaset kalmadı. Sen bana düşman hukuku uygula. Dünyada herkesin bildiği şehrin üç kere seni yenmiş belediye başkanını iftiralarla içeri at, sonra sus. Susmayacağız. Sonuna kadar mücadele. Her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Türkiye'de, her fırsatta dünyada bu işi anlatmaya devam edeceğiz. Vallahi, bugün Ekrem İmamoğlu özgürlüğe dünden bir gün daha yakın.

Yarın bir gün daha yakın olacak. Aynı şekilde CHP'de iktidarına bir gün daha az kaldı günden. Yarın bir gün daha azalacak. Size dert olsun. Geri sayıyoruz. Bizi yıldıramayacaksınız. Susturamayacaksınız. Sindiremeyeceksiniz. Yarın bugünden daha yakın iktidara. Yarın bugünden daha yakınız özgürlüğe. Ekrem İmamoğlu yarın bugünden daha yakın cumhurbaşkanlığına. Cumhurbaşkanlığını kaybetmesine bir gün daha azalanlara dert olsun."

"Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak"

Özel, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin kurultay davasını kastederek sorduğu “30 Haziran'dan sonraki süreci nasıl yöneteceksiniz? B planınız nedir?” sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"30 Haziran tarihinin benim nazar-ı itibarımda bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben, CHP'nin tartışılacak değil, şu anda CHP'lilerin dayanışmayla, kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Ve buna da toplum olumlu reaksiyon veriyor, sahipleniyor, haksızlığa karşı sahipleniyor. Meseleye oradan bakıyorum. Butlan kelimesi bütün Türkiye'ye öğrettiler. Bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması, butlan olması.

Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın, sana en en en güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar, milletin gönlünde başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın, milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin. Bütün siyasetçileri, bütün partililerimizi bundan sakınırım. Ben böyle bakarım meseleye.

Sonuçta milletin gönlünde olmak önemli, orada butlana düşmemek önemli. CHP tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”

